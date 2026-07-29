О характеристиках обновленных моделей FP-1 и FP-2 компания Fire Point рассказала в видео на своей странице в социальной сети Х. Новые фотографии дальнобойного дрона также опубликовал мажоритарный владелец и главный конструктор компании Денис Штилерман.

FP-1 теперь официально летает на 3400 километров

Обновленный FP-1 может нести боевую часть массой до 60 килограммов и преодолевать до 3400 километров.

Эта дальность уже была продемонстрирована в ходе боевого применения. В начале июля украинские дроны провели атаку на Омский нефтеперерабатывающий завод, преодолев около 3400 километров. Теперь этот показатель внесен в официальные характеристики FP-1.

В крыльях появились дополнительные баки

На новых фотографиях FP-1 видна модернизированная конструкция крыльев. В них разместили дополнительные топливные баки, которые и обеспечивают увеличенный запас хода.

Размах крыльев беспилотника составляет до шести метров. Это касается как FP-1, так и более тяжелой модели FP-2.

Дроны могут развивать максимальную скорость до 205 километров в час. Крейсерская скорость в зависимости от режима полета составляет от 140 до 180 километров в час.

FP-1 перед запуском. Фото со страницы Дениса Штилермана

FP-2 несет до 200 килограммов

Fire Point также уточнила характеристики ударного дрона FP-2, предназначенного для работы на меньшем расстоянии, но с гораздо более тяжелой боевой частью.

Его дальность увеличили до 700 километров, а максимальная масса боевой нагрузки составляет до 200 килограммов.

Таким образом, две модели выполняют разные задачи. FP-1 может достигать удаленных стратегических объектов в глубине России, тогда как FP-2 предназначен для поражения более близких целей, где требуется более мощная боевая часть.

Дальность стала главным преимуществом FP-1

Показатель в 3400 километров существенно расширяет перечень российских объектов, которые потенциально находятся в зоне досягаемости украинских дальнобойных дронов.

В то же время реальный маршрут беспилотника может быть длиннее, чем прямая дистанция до цели. Дронам приходится обходить известные районы действия российской ПВО, менять высоту и использовать маршруты, снижающие вероятность обнаружения.

Модернизация FP-1 показывает, что украинские производители уже увеличивают дальность не только за счет программного обеспечения или изменения режимов полета. Дополнительные топливные баки стали заметным конструктивным изменением, которое позволило превратить боевой рекорд в серийную характеристику беспилотника.