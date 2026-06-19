Про це розповів командир роти 412-ї бригади Nemesis Андрій "Джоконда" в ефірі Вечір.LIVE.

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Які дрони стали основою удару по Москві 18 червня?

За словами "Джоконди", під час атаки на Московський регіон 18 червня українські військові використовували різні типи безпілотників, серед яких "Лютий", Fire Point, "Бегемоти", а також дрони-приманки.

Основна маса летіла саме Fire Point, тому що вони дешеві, їх багато і вони є зараз практично в кожній бригаді Сил оборони,

– зазначив військовий.

Він пояснив, що ефективність подібних операцій забезпечується завдяки комбінованому застосуванню різних типів безпілотників. Такий підхід дозволяє перевантажувати російські системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, підвищуючи шанси на досягнення цілей.

За словами командира роти 412-ї бригади Nemesis, саме масовість і різноманітність дронів є одним із ключових чинників успіху сучасних далекобійних атак по території Росії.

Нагадаємо, атака на Москву та область продовжилася і 19 червня. Росіяни повідомляли про зграї дронів, вибухи, роботу ППО та навіть дим.