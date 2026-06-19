Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу припустив, чи міг Трамп знати про ці удари. За його словами, атаки по російській інфраструктурі можуть бути сигналом Путіну: війну треба зупиняти, інакше удари наближатимуться дедалі ближче до Кремля.

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У Москві побачили в атаці сигнал від США

Після ударів по Москві в російському інформаційному просторі почали шукати не лише український слід, а й можливу роль Вашингтона. Для Z-патріотів атака після зустрічі Зеленського з Трампом стала приводом говорити, що президент США нібито міг дати Києву дозвіл діяти жорсткіше. Рашкін не став стверджувати це як факт, але припустив, що нова позиція Трампа справді могла вплинути на ситуацію.

Дональд Трамп показав себе зараз із доволі нового боку. Багато хто, хто за цим стежить, бачить: Росія горить,

– сказав громадський і політичний діяч зі США.

За його словами, сам масштаб ударів по Москві показує, наскільки змінилася війна. Те, що ще кілька років тому здавалося малоймовірним, тепер стало реальністю: українські дрони дістають до російської столиці, а кадри з димом над Москвою вже неможливо списати на вигадки чи пропаганду.

Це не штучний інтелект, це реальність. Дивлюся, як дим накриває небо Москви, і думаю: вражає,

– зазначив Рашкін.

Він припустив, що сигнал для України міг іти не напряму, а через спецслужби та канали взаємодії щодо наведення.

Трамп, схоже, дав відмашку. І ця відмашка, ймовірно, йде через ЦРУ та через зв'язки щодо наведення, які зараз стали навіть ближчими, ніж за попередньої адміністрації,

– пояснив він.

Рашкін пояснив удари по Москві та роль Трампа: дивіться відео

Удари по Москві мають змусити Путіна зупинитися

Рашкін припустив, що Трамп може сприймати ці удари як спосіб достукатися до Путіна. Логіка проста: якщо Кремль не зупиняє війну, російська інфраструктура й надалі залишатиметься ціллю. У цьому сенсі Москва отримує не разову атаку, а попередження про те, що відстань до Кремля більше не гарантує безпеки.

Мені здається, Трамп просто намагається достукатися до Путіна і нагадати йому, що це абсолютно програшна війна. Путіну потрібно терміново зупинитися,

– сказав громадський і політичний діяч зі США.

Якщо Путін зупиниться, війна може перейти в іншу площину – від ударів до пошуку виходу й відновлення. Якщо ні, по Росії битимуть далі, і дедалі ближче до символічних центрів влади. Рашкін нагадав відому формулу: коли Україна зупиниться, її може не стати, а коли зупиниться Росія – закінчиться війна.

Поки Путін не зупиняється, він воює, і по ньому будуть бити – дедалі більше і дедалі ближче до Кремля,

– зазначив Рашкін.

Він також звернув увагу, що Україна обирає військово й економічно важливі об'єкти, а не символічні пам'ятки чи храми. На його думку, це показує різницю між діями України та Росії, яка б'є по цивільних містах і святинях.

Українці зробили гуманний вибір: замість того, щоб бити по Кремлю чи по старій церкві в Москві, вони б'ють по інфраструктурі,

– наголосив він.

Такі атаки руйнують і міф про недоторканність Москви. Якщо українські дрони долають ці дистанції й доходять до російської столиці, то розмови про її абсолютний захист виявляються перебільшеними.