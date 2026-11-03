Перехоплюватиме "Іскандери" та "Циркони": США розробляють нову ракету

Армія США визначилася з розробником нового перехоплювача в межах програми Future Interceptor – ним стала Lockheed Martin із ракетою PAC-3 Edge. Вона має доповнити американську систему протиповітряної та протиракетної оборони й перехоплювати балістичні та гіперзвукові ракети.

Про це пише Defense Express.

Чому США обрали PAC-3 Edge?

Армія США уклала з Lockheed Martin угоду за спеціальною процедурою розробки нового перехоплювача. Контракт передбачає проведення випробувань і малосерійне виробництво PAC-3 Edge.

Загальну вартість проєкту оцінюють у 1,08 мільярда доларів. З цієї суми 660,4 мільйона доларів надійде з державного фінансування, а ще 423 мільйони доларів інвестує сама Lockheed Martin.

У фіналі конкурсу компанії могла протистояти Anduril, яка розробляє сімейство зенітних ракет Steelfin. Раніше повідомлялося, що перший політ цієї розробки може відбутися у 2027 році, а масове виробництво – розпочатися у 2028 – 2029 роках. Водночас офіційного підтвердження участі Anduril у програмі Future Interceptor немає.

PAC-3 Edge розробляють на основі технологій ракети PAC-3 MSE, яка вже довела здатність перехоплювати балістичні та гіперзвукові цілі. Зокрема, йдеться про російські ракети "Іскандер-М" і "Кинджал".

Серед заявлених розробником удосконалень PAC-3 Edge – нова головка самонаведення та багатоімпульсний твердопаливний двигун. Також, судячи з оприлюдненого зображення, ракета матиме менший блок газодинамічних рулів і компактніші аеродинамічні поверхні.

Очікується, що новий перехоплювач займе проміжне місце між PAC-3 MSE та системою THAAD за висотою перехоплення. Це дасть змогу закрити прогалину в американській системі протиракетної оборони, зокрема протидіяти деяким ракетам із гіперзвуковими планерними блоками.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point вирішила зосередити основні зусилля на розробленні балістичних ракет і не планує створювати нові моделі крилатих. Водночас виробник продовжить випуск ракети "Фламінго" та нарощуватиме її виробничі потужності.