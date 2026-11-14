Данія допоможе вирішити питання постачання 800 тисяч боєприпасів до F-16, – Зеленський

Данія виділяє Україні масштабний пакет військової підтримки на 645 мільйонів євро. Фінансування охоплює виробництво дронів, енергетичну допомогу Херсонщині та критично важливу амуніцію для винищувачів F-16.

Під час спілкування з медіа щодо підсумків міжнародних візитів до Данії Зеленський повідомив, що до оборонного пакета увійшли спеціальні 20-міліметрові боєприпаси для винищувачів F-16. Ця амуніція необхідна українським силам для ефективного збиття ворожих реактивних безпілотників.

Що розповів Зеленський

За словами президента, суттєва частка виділених коштів піде безпосередньо на розвиток безпілотних технологій. Близько 200 мільйонів євро спрямують на виробництво дронів, а також передбачено окреме фінансування на спільну копродукцію озброєння.

Окремою темою переговорів стало довгострокове забезпечення українських літаків снарядами. За словами Зеленського, військові мають колосальну потребу в боєприпасах, розраховану на найближчі шість місяців.

Окремо проговорюємо великий обсяг снарядів до F-16, який нам потрібен, – 800 тисяч. Це на пів року. І під час зустрічі в Данії ми домовилися, що вони вирішать це питання. Дуже вдячний їм за це,

– зазначив Зеленський.

Крім озброєння, данські партнери виділили допомогу для відновлення півдня. На тлі річниці визволення Херсона Зеленський звернувся із запитом щодо складної ситуації зі світлом, після чого партнери погодили окремий енергетичний пакет для Херсонщини.

До слова, президент також повідомив, що ракета та пускова установка для антибалістичної програми FREYJA вже готові.