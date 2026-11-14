Дания поможет решить вопрос о поставке 800 тысяч боеприпасов для F-16, – Зеленский

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В ходе общения с представителями СМИ об итогах международных визитов в Данию Зеленский сообщил, что в оборонный пакет вошли специальные 20-миллиметровые боеприпасы для истребителей F-16. Эти боеприпасы необходимы украинским вооруженным силам для эффективного сбивания вражеских реактивных беспилотников.

Что рассказал Зеленский

По словам президента, значительная часть выделенных средств пойдет непосредственно на развитие беспилотных технологий. Около 200 миллионов евро будет направлено на производство дронов, а также предусмотрено отдельное финансирование для совместного производства вооружения.

Отдельной темой переговоров стало долгосрочное обеспечение украинских самолетов снарядами. По словам Зеленского, у военных есть колоссальная потребность в боеприпасах, рассчитанная на ближайшие шесть месяцев.

Отдельно обсуждаем большой объем снарядов для F-16, который нам нужен, – 800 тысяч. Это на полгода. И во время встречи в Дании мы договорились, что они решат этот вопрос. Очень благодарен им за это– отметил Зеленский.

Помимо вооружения, датские партнеры выделили помощь на восстановление юга страны. На фоне годовщины освобождения Херсона Зеленский обратился с запросом относительно сложной ситуации с электроснабжением, после чего партнеры согласовали отдельный энергетический пакет для Херсонской области.

К слову, президент также сообщил, что ракета и пусковая установка для антибаллистической программы FREYJA уже готовы.