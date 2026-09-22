Українські інженери зібрали супербатарею для дронів, якої немає майже ні у кого в світі

Українські інженери отримали доступ до акумуляторних елементів із щільністю енергії 550 Вт·год/кг. За словами розробників, це може збільшити час польоту дронів приблизно на 30% без збільшення їхньої ваги.

Першою в Україні такі елементи отримала львівська компанія Pawell Battery. Наразі команда готується збирати батареї різних конфігурацій і тестувати їх у реальних умовах.

Що відомо про нову супербатарею для дронів?

До цього українські виробники дронів переважно використовували елементи із щільністю близько 400 Вт·год/кг.

Нові акумулятори мають показник у 550 Вт·год/кг, що дає змогу збільшити автономність апаратів.

За словами співзасновника Pawell Battery Павла Єсипа, дрони з такими батареями зможуть перебувати в повітрі приблизно на третину довше.

Це також може збільшити глибину їхнього польоту, адже апарат матиме більший запас енергії для повернення.

Водночас йдеться не про готову батарею для конкретної моделі дрона. Нові елементи можна використовувати як основу для різних конфігурацій – від невеликих розвідувальних БпЛА до важчих ударних платформ.

Технологія, яку використовують одиниці

Звичайні літій-іонні акумулятори мають щільність енергії приблизно 200 – 300 Вт·год/кг.

У спеціалізованих рішеннях для авіаційної та оборонної сфери цей показник може сягати 400 – 450 Вт·год/кг.

Показники понад 500 Вт·год/кг наразі залишаються рідкісними.

Подібні технології, зокрема, розвивають американські компанії Amprius та Sion Power.

Розробники Pawell Battery зазначають, що показник 550 Вт·год/кг дає Україні можливість працювати на рівні провідних компаній у цьому сегменті.

Водночас вони наголошують на важливості доступу до такої технології всередині країни, оскільки акумулятори є одним із ключових компонентів безпілотників.

За словами розробників, аналогічних рішень із такою щільністю енергії у Росії наразі немає.

Там переважно зосереджені на масштабному виробництві звичайних акумуляторів для FPV-дронів.

Українські інженери зібрали супербатарею для БпЛА / Фото Pawell Battery

Що це змінює для дронів

Збільшення часу польоту приблизно на 30% може дати кілька переваг.

Розвідувальні дрони зможуть довше залишатися в потрібному районі та працювати на більшій відстані від своїх позицій.

Для дронів-ретрансляторів це означає довше перебування в повітрі та стабільніший зв'язок.

Крім того, більший запас енергії може дозволити безпілотникам довше стежити за рухомими цілями, зокрема технікою та логістичними колонами.

Фактично оператор матиме більше часу для виконання завдання без необхідності жертвувати дальністю польоту заради гарантованого повернення апарата.

Чому вдалося збільшити щільність енергії

Однією з ключових особливостей технології є використання твердого електроліту та літій-металевого анода замість традиційного графіту.

У звичайних акумуляторах графіт використовується для зберігання літію, однак він займає додатковий простір і збільшує вагу батареї.

Літій-метал може накопичувати більше енергії за тієї самої маси.

Проблемою тривалий час залишалася безпека: під час роботи літій-метал може утворювати структури, здатні пошкодити акумулятор. Твердий електроліт має перешкоджати цьому процесу.

За словами розробників, саме поєднання твердого електроліту та літій-металевої технології дозволило підняти показник приблизно з 400 до 550 Вт·год/кг.

Коли батареї можуть з'явитися на фронті

Наразі технологія проходить лабораторні випробування. Інженери перевіряють її роботу під різними навантаженнями й температурами, а також стійкість під час багаторазових циклів заряджання та розряджання.

Після цього мають розпочатися полігонні та льотні випробування.

Перші тести з військовими підрозділами команда очікує до кінця 2027 року.