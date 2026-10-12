Українські дрони ловлять російські БпЛА сітками: Phantom Defense купила розробника KARAKURT

Українська оборонно-технологічна компанія Phantom Defense придбала розробника сіткометів KARAKURT, які використовують для перехоплення російських безпілотників без вибухівки. За даними виробника, за останні пів року військові застосували понад 50 тисяч комплектів KARAKURT, а один екіпаж прикордонників збив із їхньою допомогою понад 500 ворожих дронів.

Про завершення угоди повідомила Phantom Defense. Компанія повністю поглинула бізнес і команду розробника KARAKURT та планує інтегрувати його технології у власну систему протидії безпілотникам. Крім сіткометів, до неї входять засоби радіоелектронної боротьби, системи виявлення, дрони-перехоплювачі та програмна платформа управління.

Як KARAKURT ловить російські дрони сітками

На відміну від звичайних дронів-перехоплювачів, які знищують ціль тараном або підривом бойової частини, KARAKURT використовує спеціальну сітку. Після пострілу вона заплутує пропелери ворожого безпілотника, позбавляючи його можливості продовжувати політ.

Така технологія дозволяє зберігати як сам перехоплювач, так і захоплений ворожий апарат. Якщо дрон не зазнав значних пошкоджень під час падіння, його електроніку можна дослідити або використати повторно.

Ще одна перевага полягає в тому, що сіткомети не залежать від каналу керування ціллю. Вони можуть фізично нейтралізувати навіть FPV-дрони на оптоволокні, проти яких звичайні засоби радіоелектронного подавлення малоефективні.

Розробники створили кілька модифікацій KARAKURT. Для DJI Mavic, Matrice та Autel передбачені модулі M3, M4 і A4, які вистрілюють сітку вертикально вниз. Такі системи можна використовувати, зокрема, проти FPV-"ждунів", які перебувають у засідці на землі або дахах будівель.

Модифікації FPV та LS призначені для перехоплення рухомих цілей. Вони вистрілюють сітку вперед і можуть мати систему утримання захопленого безпілотника. Маса найлегших модулів починається від 201 грама, що дозволяє встановлювати їх на невеликі дрони.

Як раніше повідомляв Мілітарі 24, українська WINFLY створила багаторазовий перехоплювач Spider із сіткометом KARAKURT. Такий дрон може перехоплювати цілі та повертатися для наступного застосування.

Особливості сіткометів KARAKURT

● Збереження трофейних БПЛА: Відсутність детонації дозволяє саджати дрони ворога у стані, придатному для вивчення або повторного бойового застосування силами оборони України.

● Економічна ефективність: Порівняно з ракетними або артилерійськими засобами ППО, сіткомети економніші у виробництві та обслуговуванні, що дає змогу масово оснащувати ними підрозділи вздовж лінії зіткнення.

● Захист критичної інфраструктури: Використання сіткометів мінімізує ризик побічних руйнувань від вибухів та уламків, що робить їх ефективним рішенням для захисту об'єктів критичної та цивільної інфраструктури від безпілотних загроз різного типу.

Антидронові системи KARAKURT адаптовані під різні типи носіїв та тактичні сценарії:

● Для платформ DJI Mavic, Matrice та Autel (модифікації M3, M4, A4) реалізовано вертикальний постріл сітки зверху вниз. Це дозволяє нейтралізовувати ворожі БПЛА, які «залягли на дно» — у засідці, на дахах чи на землі.

● Для FPV-дронів та спеціальних платформ (модифікації FPV, LS) застосовується постріл уперед із системою утримання здобичі для атаки рухомих цілей на високій швидкості.

Завдяки мінімальній вазі модулів (від 201 г) сіткомети зберігають маневреність та час польоту дрона-носія практично незмінними.

Понад 50 тисяч комплектів за пів року

За інформацією Phantom Defense, за останні шість місяців українські підрозділи використали понад 50 тисяч комплектів KARAKURT.

Щоб отримувати дані про результати застосування, компанія запровадила програму безкоштовної заміни витратних матеріалів для військових, які надсилають відеопідтвердження успішного перехоплення. У межах цієї програми вже зібрали понад 5 тисяч відео.

При цьому кількість застосованих комплектів не дорівнює числу збитих дронів, а 5 тисяч підтверджених перехоплень не дозволяють визначити загальну ефективність системи без інформації про всі спроби застосування.

Окремий результат продемонстрував один з екіпажів Державної прикордонної служби України. За даними виробника, за пів року прикордонники збили понад 500 російських безпілотників за допомогою KARAKURT.

"Мангал" зупинятиме FPV за секунду

Разом із придбанням KARAKURT компанія продовжує розвивати систему ближнього захисту "Мангал", яка використовує той самий принцип фізичного перехоплення дронів.

На відміну від повітряних сіткометів, "Мангал" призначений для встановлення на військовій техніці, наземних роботизованих комплексах і стаціонарних позиціях.

Система оснащена шістьма сіткометами, денною та тепловізійною камерами. Для виявлення й розпізнавання цілей використовуються алгоритми штучного інтелекту.

За заявленими характеристиками, від моменту виявлення загрози до запуску сітки минає лише одна секунда. Дальність перехоплення становить від 5 до 15 метрів, а вбудований акумулятор забезпечує щонайменше вісім годин автономної роботи. Також можливе живлення від акумуляторного модуля або бортової мережі техніки.

Раніше Мілітарі 24 розповідав про першу презентацію "Мангала" на IT Arena. Тоді розробники показали концепцію встановлення із шістьма сіткометами, призначену для захисту від FPV-дронів.

Водночас компанія поки не повідомляє про результати незалежних випробувань "Мангала" та його ефективність проти швидкісних цілей.

Навіщо Phantom Defense придбала KARAKURT

Поглинання виробника сіткометів дозволить Phantom Defense розширити власну екосистему протидії безпілотникам.

Як раніше писав Мілітарі 24, компанія вже об'єднала засоби РЕБ, виявлення цілей і кінетичного перехоплення в комплексну систему. Тепер до неї додаються рішення для захоплення безпілотників без використання вибухівки.

Сіткомети мають доповнювати інші засоби захисту. Наприклад, для перехоплення цілей на значній відстані компанія розробила дрон Blade, який уже пройшов кодифікацію Міністерства оборони. Він розвиває швидкість до 310 кілометрів на годину та має дальність застосування до 30 кілометрів.

"Інтеграція KARAKURT у нашу екосистему дає змогу закрити потребу підрозділів у високоефективних і водночас доступних засобах ближнього перехоплення", - зазначив представник Phantom Defense.

За даними компанії, у ній працюють понад 620 співробітників, а дев'ять виробничих майданчиків мають сукупну потужність понад 100 дронів-перехоплювачів і 200 пристроїв РЕБ на добу.

Скільки саме сіткометів KARAKURT планують виготовляти після придбання розробника, Phantom Defense поки не уточнює.