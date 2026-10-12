О заключении сделки сообщила компания Phantom Defense. Компания полностью поглотила бизнес и разработчика KARAKURT и планирует интегрировать его технологии в собственную систему противодействия беспилотникам. Помимо сетеметов, в нее входят средства радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения, дроны-перехватчики и программная платформа управления.

Как KARAKURT ловит российские дроны сетками

В отличие от обычных дронов-перехватчиков, которые уничтожают цель тараном или подрывом боевой части, KARAKURT использует специальную сеть. После выстрела она запутывает пропеллеры вражеского беспилотника, лишая его возможности продолжать полет.

Такая технология позволяет сохранить как сам перехватчик, так и захваченный вражеский аппарат. Если дрон не получил значительных повреждений при падении, его электронику можно исследовать или использовать повторно.

Еще одно преимущество заключается в том, что сетеметы не зависят от канала управления целью. Они могут физически нейтрализовать даже FPV-дроны на оптоволокне, против которых обычные средства радиоэлектронного подавления малоэффективны.

Разработчики создали несколько модификаций KARAKURT. Для DJI Mavic, Matrice и Autel предусмотрены модули M3, M4 и A4, которые выстреливают сетку вертикально вниз. Такие системы можно использовать, в частности, против FPV-"ждунов", которые находятся в засаде на земле или на крышах зданий.

Модификации FPV и LS предназначены для перехвата движущихся целей. Они выстреливают сетку вперед и могут быть оснащены системой удержания захваченного беспилотника. Масса самых легких модулей начинается от 201 грамма, что позволяет устанавливать их на небольшие дроны.

Как ранее сообщал "Милитари 24", украинская компания WINFLY создала многоразовый перехватчик Spider с сетеметом KARAKURT. Такой дрон может перехватывать цели и возвращаться для следующего применения.

Особенности сетеметов KARAKURT

● Сохранение трофейных БПЛА: Отсутствие детонации позволяет захватывать дроны противника в состоянии, пригодном для изучения или повторного боевого применения силами обороны Украины.

● Экономическая эффективность: по сравнению с ракетными или артиллерийскими средствами ПВО, сетеметы более экономичны в производстве и обслуживании, что позволяет массово оснащать ими подразделения вдоль линии соприкосновения.

● Защита критической инфраструктуры: Использование сетеметов минимизирует риск побочных разрушений от взрывов и осколков, что делает их эффективным решением для защиты объектов критической и гражданской инфраструктуры от беспилотных угроз различного типа.

Антидроновые системы KARAKURT адаптированы под различные типы носителей и тактические сценарии:

● Для платформ DJI Mavic, Matrice и Autel (модификации M3, M4, A4) реализован вертикальный выстрел сеткой сверху вниз. Это позволяет нейтрализовать вражеские БПЛА, которые "залегли на дно" – в засаде, на крышах или на земле.

● Для FPV-дронов и специальных платформ (модификации FPV, LS) применяется выстрел вперед с системой удержания добычи для атаки движущихся целей на высокой скорости.

Благодаря минимальному весу модулей (от 201 г) сетеметы сохраняют маневренность и время полета дрона-носителя практически неизменными.

Более 50 тысяч комплектов за полгода

По информации Phantom Defense, за последние шесть месяцев украинские подразделения использовали более 50 тысяч комплектов KARAKURT.

Чтобы получать данные о результатах применения, компания запустила программу бесплатной замены расходных материалов для военных, которые присылают видеоподтверждение успешного перехвата. В рамках этой программы уже собрано более 5 тысяч видео.

При этом количество использованных комплектов не равно числу сбитых дронов, а 5 тысяч подтвержденных перехватов не позволяют определить общую эффективность системы без информации обо всех попытках применения.

Отдельный результат продемонстрировал один из экипажей Государственной пограничной службы Украины. По данным производителя, за полгода пограничники сбили более 500 российских беспилотников с помощью KARAKURT.

"Мангал" будет останавливать FPV за секунду

Наряду с приобретением KARAKURT компания продолжает развивать систему ближней защиты "Мангал", которая использует тот же принцип физического перехвата дронов.

В отличие от воздушных сетеметов, "Мангал" предназначен для установки на военной технике, наземных роботизированных комплексах и стационарных позициях.

Система оснащена шестью сеточными метателями, дневной и тепловизионной камерами. Для обнаружения и распознавания целей используются алгоритмы искусственного интеллекта.

По заявленным характеристикам, от момента обнаружения угрозы до запуска сетки проходит всего одна секунда. Дальность перехвата составляет от 5 до 15 метров, а встроенный аккумулятор обеспечивает не менее восьми часов автономной работы. Также возможно питание от аккумуляторного модуля или бортовой сети техники.

Ранее "Милитари 24" рассказал о первой презентации "Мангала" на IT Arena. Тогда разработчики продемонстрировали концепцию установки с шестью сеточными метателями, предназначенную для защиты от FPV-дронов.

В то же время компания пока не сообщает о результатах независимых испытаний "Мангала" и его эффективности против скоростных целей.

Зачем Phantom Defense приобрела KARAKURT

Поглощение производителя сеточных метателей позволит Phantom Defense расширить собственную экосистему противодействия беспилотникам.

Как ранее писал "Милитари 24", компания уже объединила средства РЭБ, обнаружения целей и кинетического перехвата в комплексную систему. Теперь к ней добавляются решения для захвата беспилотников без использования взрывчатки.

Сеткометы должны дополнять другие средства защиты. Например, для перехвата целей на значительном расстоянии компания разработала дрон Blade, который уже прошел кодификацию Министерства обороны. Он развивает скорость до 310 километров в час и имеет дальность применения до 30 километров.

"Интеграция KARAKURT в нашу экосистему позволяет удовлетворить потребность подразделений в высокоэффективных и в то же время доступных средствах ближнего перехвата", – отметил представитель Phantom Defense.

По данным компании, в ней работают более 620 сотрудников, а девять производственных площадок обладают совокупной мощностью более 100 дронов-перехватчиков и 200 устройств РЭБ в сутки.

Сколько именно сетеметов KARAKURT планируется производить после приобретения разработчика, Phantom Defense пока не уточняет.