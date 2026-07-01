Вбивця бункерів: Південна Корея похвалилася першим успішним випробуванням нової ракети

Південна Корея 25 червня успішно завершила технічні льотні випробування своєї вітчизняної ракети класу "повітря-земля" далекого радіуса дії "Чхонрьон". До цього були дві невдачі у січні та березні.

Нова розробка перевершить німецьку ракету Taurus, яка зараз перебуває на озброєнні країни. Про це пише Defence Blog.

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Що відомо про нову південнокорейську ракету?

Випробування цього разу підтвердили, що ракета чисто відокремилася від легкого штурмовика FA-50, запалила його реактивний двигун у польоті та завершила стабільну траєкторію руху з двигуном, що є ключовими етапами, яких не вдалося досягти раніше.

Якщо програма залишиться за поточним графіком, то розробку "Чхонрьон" завершать до 2028 року, масове виробництво почнеться у 2029 році, оперативне розгортання буде можливим на початку 2030.

"Чхонрьон" перекладається з корейської як "Небесний дракон". Ракета спеціально розроблена для знищення бункерів та командних пунктів, до яких не можуть дістатися звичайні бомби.

Це відповідь на розширення Північною Кореєю своєї підземної командної інфраструктури. Там зробили значні інвестиції в підземні споруди, вирубані в гранітних гірських хребтах по всій країні, де розміщено все: від сховищ балістичних ракет до бункерів для керівництва, призначених для виживання під час ударів. перестрілки.

Дальність польоту нової південнокорейської ракети, ймовірно, перевищуватиме 600 кілометрів. Вона матиме комбіновану систему наведення, яка забезпечить точність у межах 1 – 2 метрів навіть за умов придушення GPS.

Для зниження ймовірності виявлення ракети летітиме на малій висоті, а конструкція корпусу та спеціальне покриття зменшуватимуть її помітність для радарів.

Також важливо, що паливо зберігатиметься внутрішньо у ракеті та зможе залишатися там протягом 5 – 10 років без погіршення стану. Т

Ракета буде сумісна із винищувачами FA-50, KF-16 та F-15K. Ця сумісність між кількома різними типами літаків значно збільшує кількість пускових платформ, доступних у перші години ймовірного конфлікту.

Нагадаємо, що через загрози КНДР Південна Корея також планує будівництво свого першого атомного підводного човна.

Водночас атомні підводні човни, які Сеул планує побудувати, не матимуть ядерної зброї. Вони просто мають деякі переваги над звичайними дизель-електричними.