Новая разработка превзойдет немецкую ракету Taurus, которая в настоящее время находится на вооружении страны. Об этом пишет Defence Blog.

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Что известно о новой южнокорейской ракете?

Испытания на этот раз подтвердили, что ракета чисто отделилась от легкого штурмовика FA-50, запустила его реактивный двигатель в полете и завершила стабильную траекторию движения с двигателем, что является ключевыми этапами, которых ранее не удавалось достичь.

Если программа будет идти по текущему графику, то разработку "Чхонрьон" завершат к 2028 году, серийное производство начнется в 2029 году, а оперативное развертывание станет возможным в начале 2030 года.

"Чхонрьон" переводится с корейского как "Небесный дракон". Ракета специально разработана для уничтожения бункеров и командных пунктов, до которых не могут добраться обычные бомбы.

Это ответ на расширение Северной Кореей своей подземной командной инфраструктуры. Там были сделаны значительные инвестиции в подземные сооружения, вырубленные в гранитных горных хребтах по всей стране, где размещено все: от хранилищ баллистических ракет до командных бункеров, предназначенных для выживания во время ударов и перестрелок.

Дальность полета новой южнокорейской ракеты, вероятно, превысит 600 километров. Она будет оснащена комбинированной системой наведения, которая обеспечит точность в пределах 1–2 метров даже в условиях подавления сигнала GPS.

Для снижения вероятности обнаружения ракета будет лететь на малой высоте, а конструкция корпуса и специальное покрытие уменьшат ее заметность для радаров.

Также важно, что топливо будет храниться внутри ракеты и сможет оставаться там в течение 5–10 лет без ухудшения состояния. Т

Ракета будет совместима с истребителями FA-50, KF-16 и F-15K. Такая совместимость с несколькими различными типами самолетов значительно увеличивает количество пусковых платформ, доступных в первые часы возможного конфликта.

Напомним, что из-за угроз со стороны КНДР Южная Корея также планирует строительство своей первой атомной подводной лодки.

В то же время атомные подводные лодки, которые Сеул планирует построить, не будут оснащены ядерным оружием. Они просто обладают некоторыми преимуществами по сравнению с обычными дизель-электрическими подводными лодками.