Польща почала будувати ракетний завод за 460 мільйонів євро: він випускатиме 10 тисяч ракет

У Польщі розпочали будівництво заводу керованих ракет CGR-080 для реактивних систем Homar-K, створених на основі південнокорейських K239 Chunmoo. У підприємство інвестують близько 460 мільйонів євро, а загальний контракт передбачає постачання приблизно 10 тисяч ракет. Серійне виробництво планують розгорнути у 2030 році.

Будівництво нового ракетного заводу офіційно розпочалося 4 листопада в польському місті Гожув-Велькопольський. Як повідомляє Міністерство національної оборони Польщі, підприємство створює польсько-південнокорейська компанія Hanwha WB Advanced System. Завод вироблятиме керовані ракети для польської армії та стане першим закордонним підприємством Hanwha Aerospace з виготовлення такого озброєння.

Ракети на 80 кілометрів вироблятимуть у Польщі

Новий завод будують на території площею приблизно 116 гектарів. Вартість інвестиції оцінюють у 2 мільярди злотих, або близько 460 мільйонів євро. У спільній компанії Hanwha WB Advanced System південнокорейській Hanwha Aerospace належить 51% акцій, а польській WB Electronics - 49%.

Основною продукцією стануть керовані ракети CGR-080 калібру 239 міліметрів для реактивних систем залпового вогню Homar-K. Їхня дальність становить приблизно 80 кілометрів. Для наведення використовують супутникову та інерціальну навігацію. За призначенням CGR-080 порівнюють з американськими GMLRS для HIMARS.

Сам Homar-K є польською адаптацією південнокорейської K239 Chunmoo. Пускову установку встановлюють на вантажне шасі Jelcz та інтегрують із польською системою управління вогнем TOPAZ. Про плани спільного виробництва ракет CGR-080 24 Канал писав ще 2025 року. Тепер проєкт перейшов від домовленостей до будівництва.

Контракт на 10 тисяч ракет коштує понад 3 мільярди євро

Підприємство створюють у межах контракту, укладеного в грудні 2025 року між польською Агенцією озброєнь і консорціумом Hanwha. Угода передбачає приблизно 10 тисяч ракет CGR-080 на суму близько 14 мільярдів злотих, або 3,2 мільярда євро. Вартість заводу й контракту на боєприпаси не можна ототожнювати: 460 мільйонів євро - інвестиція в інфраструктуру, а більша сума стосується постачання ракет.

За планами Hanwha Aerospace, будівництво завершать у 2028 році. Після встановлення обладнання, передачі технологій та сертифікації перші ракети планують виготовити наприкінці 2029-го. Повноцінний серійний випуск розпочнеться у 2030 році, а поставки за контрактом заплановані на 2030–2033 роки.

Південна Корея передасть технології виробництва

Польські партнери мають отримати технології виготовлення керованих ракет, а також підготувати персонал та поступово долучити місцевих постачальників комплектувальних. Очікується створення понад 200 робочих місць. Польща прагне не тільки купувати зброю за кордоном, а й забезпечувати власні ракетні запаси.

Варшава працює й над іншими напрямами оборонної локалізації. Як раніше писав Мілітарі 24, Польща запропонувала США розмістити виробництво ракет Patriot на своїй території. Водночас окрема домовленість про центр обслуговування Patriot стосується ремонту й підтримки готових боєприпасів, а не їх виготовлення.

Для яких систем потрібні ракети CGR-080

Польща замовила загалом 290 пускових модулів Homar-K. Ці системи використовують як ракети CGR-080 із дальністю до 80 кілометрів, так і тактичні CTM-290, здатні досягати приблизно 290 кілометрів. Кожна установка має два пускові контейнери, в яких залежно від типу боєприпасів розміщуються до 12 CGR-080 або дві CTM-290.

Обидва типи ракет уже постачають до Польщі з Південної Кореї. Нове підприємство дозволить перенести на польську територію саме виробництво CGR-080. Про серійне виготовлення CTM-290 на цьому заводі за нинішнім контрактом не оголошували.

Що це означає для України

Будівництво підприємства неподалік східного флангу НАТО показує, як європейські країни переходять від закупівлі готових реактивних систем до локалізації боєприпасів. Україна вже застосовує HIMARS і GMLRS, але виробництво подібного озброєння потребує технологій, ліцензій і великих інвестицій.

Як аналізував Мілітарі 24, локалізація компонентів ракет Patriot може тривати роками. У випадку CGR-080 передача технологій стала частиною польсько-корейського промислового партнерства. Проте нинішні 10 тисяч ракет призначені для польської армії: про постачання Україні або її участь у цьому виробничому проєкті не повідомляли.