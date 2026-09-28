Польща хоче отримати можливість не лише обслуговувати американські системи Patriot, а й долучитися до їхнього виробництва. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, коментуючи повідомлення про рішення США передати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

За її словами, Варшава вже запропонувала альтернативний майданчик для такого виробництва. Йдеться про територію Польщі, яку польська влада розглядає як безпечну для розгортання відповідного підприємства.

Україна веде переговори зі США щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для Patriot. За останніми даними, йдеться як про PAC-2, так і про новіші PAC-3. 24 Канал уже писав про переговори України та США щодо ліцензії на виробництво обох типів ракет, а також про те, що запуск власного виробництва може потребувати від одного до півтора року після отримання необхідних дозволів.

Польща пропонує виробляти Patriot на своїй території

Україна раніше заявляла про зацікавленість у виробництві ракет для американського зенітного комплексу Patriot за ліцензією США. Польська сторона тепер пропонує розмістити таке виробництво у себе.

"Зараз ми побачимо, чи так станеться. Ми пропонували, що якщо планується будівництво такого заводу в Україні, то пропонуємо побудувати його на території Польщі", - сказала Собковяк-Чарнецька.

За її словами, це дозволило б використати польську територію як майданчик для виробництва, який був би захищений від безпосереднього впливу російсько-української війни.

Польща при цьому наголошує, що її переговори щодо виробництва Patriot є окремим процесом. Навіть якщо США погодять передачу Україні відповідної ліцензії, Варшава продовжить власні переговори щодо створення виробничих та сервісних потужностей.

Україна отримувала Patriot від США та Польщі

Американські комплекси Patriot відіграють важливу роль в українській протиповітряній обороні, зокрема у боротьбі з балістичними ракетами.

Україна також поступово розширює власні можливості з виробництва озброєння західного зразка.

У випадку Patriot йдеться вже про значно складніший рівень кооперації, оскільки ракети для цього комплексу є високотехнологічними виробами, а їх виробництво потребує американських технологій, ліцензій та відповідної промислової бази.

Польща вже залучена до виробництва окремих елементів Patriot, а низка європейських держав отримує ліцензії на виготовлення компонентів системи. У матеріалі 24 Каналу про європейське виробництво Patriot він також зазначав, що Німеччина вже виробляє PAC-2 та планує виробництво PAC-3.

Україна зараз окремо веде переговори щодо ліцензій на PAC-2 та PAC-3. 24 Канал раніше розбирав, чому локалізація виробництва цих ракет є складним і тривалим процесом.

Польща хоче стати частиною американського оборонного виробництва