Україна не отримає МіГи від Польщі: що могло піти не так з угодою

Голова Міноборони Польщі заявив, що країна не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, і все через те, що Київ начебто не виконав певні обіцянки. Мовилось про домовленості щодо співпраці у сфері безпілотних технологій.

За словами польського міністра, українська сторона спочатку погодилась обміняти свої дрони на МіГ, але обіцянок не виконала. Як пояснив 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, мовилось про нерівнозначний обмін.

До теми "МіГів не буде, бо немає дронів": Польща відмовилася передавати Україні літаки

Чому угоду скасували?

Політичний експерт наголосив, що коли стало відомо про домовленості, їх одразу почала критикувати. Причина в тому, що мовилось про обмін сучасних дронів на старі, радянські МіГ. Ба більше, виникали питання, навіщо взагалі Україні ці літаки, якщо ми переходимо на іншу систему пілотування, тобто беремо такі платформи як F-16, французькі, швейцарські літаки.

При цьому ми маємо віддати ультрасучасні технології та поділитися власним досвідом. Це не співмірні вимоги. Я розумію, що, можливо, військові скажуть, що ці літаки необхідні, але не такими масштабами. Це ніби обмінювати шматок золота на шматок металу,

– наголосив Андрій Городницький.

Ймовірно, в Україні також зрозуміли, що це неправильне рішення. Цікаво, що Польща сьогодні хоче наростити найбільшу армію Європи, вони постійно в це інвестують, збільшують кількість військових, озброєння, але їм не вистачає далекобійності.

Який досвід сьогодні потрібен Польщі?

Можемо пригадати останні випадки зальотів російських дронів на території Польщі. Їх не могли збити, вони падали там, де хотіли. Загалом країна не має системи ППО, яка б могла цьому протидіяти. Але такі рішення має Україна.

Однак не так просто здобути дрони для перехоплення. Потрібно ще навчитися ними керувати. Цікаво, що в Україні 80% уражень завдають саме безпілотники. Наша країна має величезний потенціал, можливості, а головне – досвід.

Чому Польща не надаватиме МіГи: дивіться відео

"Техніку можна купити, але правильно її обслуговувати, запрограмувати, знати, як нею користуватися – для цього потрібен досвід. Україна його має. Якщо ми передаємо технології, то маємо також передати й досвід. У теперішніх обставинах я цього не хочу", – додав політичний експерт.

Зверніть увагу! Наприкінці червня між Україною та Польщею розгорівся скандал. Польський президент вирішив забрати в українського лідера найвищу державну нагороду країни – орден Білого Орла. Рішення пояснив тим, що один з підрозділів ЗСУ отримав почесне найменування Героїв УПА, що не сподобалося польській владі. На знак протесту від польських нагород відмовилися низка інших українських посадовців.

Тож сьогодні потрібно дати зрозуміти Польщі, що якщо вона хоче нормальної співпраці, то її насамперед треба будувати на повазі один до одного. Україна не є другорядною країною, на нашу думку треба зважати й щонайменше спілкуватися на рівні.