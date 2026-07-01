По словам польского министра, украинская сторона сначала согласилась обменять свои дроны на МиГи, но не выполнила обещаний. Как пояснил 24 Каналу доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, речь шла о неравноценном обмене.

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Почему соглашение отменили?

Политический эксперт подчеркнул, что когда стало известно о договоренностях, их сразу же начали критиковать. Причина в том, что речь шла об обмене современных дронов на старые, советские МиГи. Более того, возникали вопросы, зачем вообще Украине эти самолеты, если мы переходим на другую систему пилотирования, то есть берем такие платформы, как F-16, французские и швейцарские самолеты.

При этом мы должны передать ультрасовременные технологии и поделиться собственным опытом. Это несопоставимые требования. Я понимаю, что, возможно, военные скажут, что эти самолеты необходимы, но не в таких масштабах. Это все равно что обменивать кусок золота на кусок металла,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Вероятно, в Украине также поняли, что это неправильное решение. Интересно, что Польша сегодня хочет создать самую большую армию в Европе, они постоянно в это инвестируют, увеличивают численность военных, вооружение, но им не хватает дальности действия.

Какой опыт сегодня нужен Польше?

Можно вспомнить недавние случаи вторжения российских дронов на территорию Польши. Их не могли сбить, они падали там, где хотели. В целом у страны нет системы ПВО, которая могла бы этому противодействовать. Но такие решения есть у Украины.

Однако не так просто приобрести дроны для перехвата. Нужно еще научиться ими управлять. Интересно, что в Украине 80% поражений наносят именно беспилотники. У нашей страны есть огромный потенциал, возможности, а главное – опыт.

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"Технику можно купить, но правильно ее обслуживать, запрограммировать, знать, как ею пользоваться – для этого нужен опыт. У Украины он есть. Если мы передаем технологии, то должны также передать и опыт. В нынешних обстоятельствах я этого не хочу", – добавил политический эксперт.

Обратите внимание! В конце июня между Украиной и Польшей разгорелся скандал. Польский президент решил лишить украинского лидера высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла. Решение он объяснил тем, что одно из подразделений ВСУ получило почетное наименование Герои УПА" что не понравилось польским властям. В знак протеста от польских наград отказались ряд других украинских чиновников.

Поэтому сегодня нужно дать понять Польше, что если она хочет нормального сотрудничества, то его прежде всего нужно строить на взаимном уважении. Украина не является второстепенной страной, по нашему мнению, к ней нужно относиться с уважением и, как минимум, общаться на равных.