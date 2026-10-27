У Польщі створять центр обслуговування ракет Patriot: за нього боролися чотири країни

У Польщі з'явиться новий центр технічного обслуговування ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot. За право розмістити цей об'єкт змагалися кілька європейських країн, однак остаточний вибір зробили на користь Варшави.

Про це повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька у соцмережі X.

Як Польща отримала право на створення центру?

Магдалена Собковяк-Чарнецька назвала рішення про створення центру обслуговування ракет PAC-3 історичним для країни. За її словами, за розміщення об'єкта боролися чотири держави: Польща, Німеччина, Нідерланди та Норвегія.

Польська сторона протягом кількох місяців вела переговори зі США, щоб переконати американських партнерів розмістити центр саме на її території.

Від самого початку ми перебували в постійному контакті з американською стороною. Цей успіх не був очевидним. Це результат багатомісячних переговорів і наполегливої праці всієї команди,

– розповіла заступниця міністра.

Рішення також привітав міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, створення центру стало результатом співпраці американського уряду з компанією Lockheed Martin.

Польща є надійним союзником і надзвичайно важливим місцем на карті світової безпеки,

– наголосив міністр.

Він подякував президенту Польщі, колегам та всім, хто підтримував реалізацію проєкту.

Чим займатиметься новий центр?

Новий об'єкт спеціалізуватиметься на технічному обслуговуванні, перевірках і підтриманні боєготовності ракет PAC-3, які використовують країни НАТО.

Водночас виробництво ракет у центрі не передбачене. Його основним завданням стане забезпечення належного технічного стану вже наявних боєприпасів.

Для Польщі цей проєкт має стратегічне значення, адже Patriot є важливою складовою національної програми протиповітряної оборони "Вісла".

Наразі країна придбала вісім батарей Patriot та ракети PAC-3 MSE. Створення власного центру може скоротити час обслуговування ракет, підвищити надійність їхнього постачання та розширити можливості польської оборонної промисловості.

Яка ситуація з ракетами Patriot для України?

На тлі цього рішення Україна продовжує наголошувати на необхідності збільшення постачань ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета для передачі ракет до комплексів Patriot та NASAMS.