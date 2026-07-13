Fire Point показала нові антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

Україна продовжує створювати та вдосконалювати озброєння. Fire Point нещодавно презентувала антибалістичні ракети для системи ППО Freyja.

Про це повідомила технічна директорка Fire Point Ірина Терех.

Що відомо про ракети для системи ППО Freyja?

Fire Point представила анонс проєкту FREYJA – майбутнього загальноєвропейського протибалістичного щита, який планують зробити спільною власністю європейських держав.

Презентація ракет до ППО Freyja: дивіться відео

За словами Ірини Терех, усі подробиці нової розробки та характеристики системи ППО Freyja згодом також будуть оприлюднені.

Однією з головних складових системи FREYJA стануть антибалістичні ракети FP-7.x, які компанія Fire Point презентувала разом із проєктом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потужні антибалістичні спроможності потрібні для того, щоб закінчити війну. За його словами, чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів.

FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше,

– зазначив глава держави.

Українська балістика невдовзі полетить на Росію: що відомо?

Співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що тільки стане зрозуміло, що ракета FP9 керована і виконує поставлене завдання, розпочнуться льотні іспити безпосередньо на території Росії.

Він наголосив, що це станеться вже цієї осені. За словами Штілермана, першою ціллю, яку уразить FP9, буде Москва, а саме її захищені військові підприємства.

Штілерман каже, що на 100% впевнений: росіяни не зможуть перехоплювати українську балістику належним чином, бо в окупантів немає реального досвіду збиття.