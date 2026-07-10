Про це в інтерв'ю Liga.net розповів Денис Штілерман, співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point.

Дивіться також Не просто захист від атак: що ще може дати Україні виготовлення ракет до Patriot

Коли Україна вдарить власною балістикою по Росії?

За словами конструктора, як тільки стане зрозуміло, що ракета керована і виконує поставлене завдання, розпочнуться льотні іспити безпосередньо на території Росії. Це станеться вже цієї осені.

Першою ціллю, яку уразить FP9, буде Москва, а саме її захищені військові підприємства.

Штілерман каже, що на 100% впевнений: росіяни не зможуть перехоплювати українську балістику належним чином.

Коли великий відсоток запущених ракет буде долітати до Москви, це змусить їх задуматися,

– наголосив співзасновник Fire Point.

Теоретично FP9 можуть перехоплювати російські комплекси С-500, С-400 або С-350. Втім, в окупантів немає реального досвіду збиття балістики .

Вони будуть вчитися, але ми вчимося значно швидше. Ми будемо застосовувати протизенітні маневри. Спис завжди перемагає щит,

– підсумував Штілерман.

Нагадаємо, 1 липня міноборони Росії заявило, що нібито збило українську далекобійну балістичну ракету. За даними Bloomberg, ймовірно, йдеться про випробування нової української ракети FP-9. Росія не повідомила, де саме сталося перехоплення, а Україна це не коментувала.

30 червня в Московській області зафіксували роботу систем ППО С-300/С-400 та велику вирву, яка могла залишитися після падіння збитої балістичної ракети.

За даними розробників, ракета FP-9 матиме дальність 800 – 850 кілометрів, що дозволяє уражати цілі в Москві.