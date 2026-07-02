Однак поки що підтверджень чи спростування від України немає. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, наголосивши, що поки що можна аналізувати інформацію з джерел ворога.

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Чи могла Росія збити українську балістику?

За словами авіаційного експерта, на відео, яке зняли росіяни після прильоту, видно, що ракета могла бути з бойовою частиною щонайменше від 500 до 1000 кілограмів. Таку бойову частину мають українські і крилаті далекобійні засоби ураження, і балістичні.

Крім того, якщо є зафіксована лише одна ракета, то тут може мовитись про тестовий запуск. З військового огляду, одиничний запуск ракети не є ефективним, але для тестування її абсолютно достатньо.

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Третя і ключова особливість – на ворожих ресурсах є заяви, що перехоплення відбулось комплексами С-400. Це комплекси, які мають змогу здійснювати протиракетну оборону для перехоплення цілей на великих висотах. За різними оцінками, ціль вразили на висоті 300 – 400 кілометрів, що відповідає виключно балістичній траєкторії.

Тому, якщо вірити цій інформації ворога, то дійсно мовиться про балістичні засоби ураження з дальністю до 100 кілометрів, щоб досягти Московської області. Наскільки ці дані дійсно відповідають реальності – питання відкрите. З високою ймовірністю, це схоже на тестовий запуск української балістичної ракети,

– підкреслив Долінце.

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Він додав, що, очевидно, що окупанти оминули цей факт. Адже це означає, що найближчим часом для України може відкритись можливість завдання ударів по ВПК ворога на території Московської області.