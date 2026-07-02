Цікаво, що у самій Росії бензину на АЗС давно немає. Як пояснив 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце, це пов'язано з тим, що по НПЗ та нафтобазах активно прилітало з боку України.

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У чому полягає задум ворога?

Варто нагадати, що 2 липня під удар потрапив НПЗ біля Нижнього Новгорода, який забезпечує центральні регіони Росії, тобто Україна продовжує випалювати ворожу нафтопереробку.

Тепер росіяни активізували удари по АЗС. Ми це бачили раніше, але тепер мовиться про системну кампанію зі знищенням заправних станцій у Дніпропетровській, Полтавській областях та інших.

Насамперед ми можемо говорити про спробу Росії створити дефіцит у прифронтових та прикордонних регіонах України. Це потрібно, щоб показати російському населенню, що проблеми є не тільки в Москві, а Кремль діє дзеркально та вже досяг аналогічних результатів,

– зауважив Богдан Долінце.

Але треба розуміти, що ця картинка здебільшого формується саме для телебачення, тобто мовиться не про всю країну, а лише про окремі прикордонні прифронтові регіони України. Там справді ворожі засоби ураження можуть долітати й вражати цілі.

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Тож це спроба ворога компенсувати втрати й скорочення у нафтопереробній галузі, яких вони вже зазнали. Це вже призвело до того, що Росія чи не вперше у своїй історії змушена звернутися до країн Близького Сходу для надання гуманітарної допомоги у вигляді бензину.

До слова, у Казахстані відреагували на можливість експорту бензину до Росії. Там зазначили, що готові розглянути таку пропозицію, але спершу Москва має звернутися з відповідним запитом. Цікаво, що у порівнянні з Росією, Казахстан є відносно невеликим виробником пального.