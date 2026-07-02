Интересно, что в самой России бензина на АЗС давно нет. Как пояснил 24 Каналу авиационный эксперт Богдан Долинце, это связано с тем, что на НПЗ и нефтебазы активно поступали поставки со стороны Украины.

Смотрите также Цены почти не изменились: что происходит на АЗС Украины

В чем заключается замысел врага?

Стоит напомнить, что 2 июля под удар попал НПЗ под Нижним Новгородом, который обеспечивает центральные регионы России, то есть Украина продолжает выводить из строя вражеские нефтеперерабатывающие заводы.

Теперь россияне активизировали удары по АЗС. Мы видели это и раньше, но теперь речь идет о системной кампании по уничтожению заправочных станций в Днепропетровской, Полтавской областях и других.

Прежде всего, мы можем говорить о попытке России создать дефицит в прифронтовых и приграничных регионах Украины. Это нужно, чтобы показать российскому населению, что проблемы есть не только в Москве, а Кремль действует зеркально и уже достиг аналогичных результатов,

– отметил Богдан Долинце.

Но нужно понимать, что эта картина в основном формируется именно для телевидения, то есть речь идет не обо всей стране, а лишь об отдельных приграничных и прифронтовых регионах Украины. Там действительно вражеские средства поражения могут долететь и поражать цели.

Почему Россия наносит удары по АЗС: смотрите видео

Поэтому это попытка врага компенсировать потери и сокращения в нефтеперерабатывающей отрасли, которые они уже понесли. Это уже привело к тому, что Россия, пожалуй, впервые в своей истории вынуждена обратиться к странам Ближнего Востока за оказанием гуманитарной помощи в виде бензина.

К слову, в Казахстане отреагировали на возможность экспорта бензина в Россию. Там отметили, что готовы рассмотреть такое предложение, но сначала Москва должна обратиться с соответствующим запросом. Интересно, что по сравнению с Россией Казахстан является относительно небольшим производителем топлива.