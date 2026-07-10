Об этом в интервью Liga.net рассказал Денис Штилерман, соучредитель и главный конструктор компании Fire Point.

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Когда Украина нанесет удар по России собственной баллистической ракетой?

По словам конструктора, как только станет ясно, что ракета управляемая и выполняет поставленную задачу, начнутся летные испытания непосредственно на территории России. Это произойдет уже этой осенью.

Первой целью, которую поразит FP9, станет Москва, а именно ее защищенные военные предприятия.

Штилерман говорит, что на 100% уверен: россияне не смогут должным образом перехватывать украинские баллистические ракеты.

Когда большая часть запущенных ракет будет долетать до Москвы, это заставит их задуматься,

– подчеркнул соучредитель Fire Point.

Теоретически FP9 могут перехватывать российские комплексы С-500, С-400 или С-350. Впрочем, у оккупантов нет реального опыта сбивания баллистических ракет.

Они будут учиться, но мы учимся значительно быстрее. Мы будем применять противовоздушные маневры. Копье всегда побеждает щит,

– подытожил Штилерман.

Напомним, 1 июля Минобороны России заявило, что якобы сбило украинскую дальнобойную баллистическую ракету. По данным Bloomberg, вероятно, речь идет об испытаниях новой украинской ракеты FP-9. Россия не сообщила, где именно произошло перехват, а Украина это не комментировала.

30 июня в Московской области зафиксировали работу систем ПВО С-300/С-400 и большую воронку, которая могла остаться после падения сбитой баллистической ракеты.

По данным разработчиков, ракета FP-9 будет иметь дальность 800–850 километров, что позволяет поражать цели в Москве.