Бізнес допомагає захищати небо: до приватної ППО вже приєдналася 81 компанія

До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони України вже долучилася 81 компанія. Підприємства отримали від Міністерства оборони статус уповноважених на здійснення заходів ППО та працюють у межах єдиної системи захисту повітряного простору.

Про це повідомило Міністерство оборони України 16 вересня. Загалом заявки на участь у проєкті подали 92 підприємства з різних галузей та регіонів, тож наразі 11 заявок ще перебувають поза переліком компаній, які отримали відповідний статус.

Приватна ППО вже охоплює 81 підприємство

Масштаб проєкту помітно зріс за кілька місяців. У травні Мілітарі 24 розповідав, що до приватної ППО приєдналися 27 підприємств, а на початку червня офіційний статус мали вже 30 компаній. Тепер їх кількість зросла до 81.

Йдеться не лише про великі приватні підприємства. Серед учасників є оператори та підприємства критичної інфраструктури, а також компанії з різних галузей і областей України.

Ідея полягає в тому, щоб підприємства, які регулярно стають цілями російських дронових атак, могли додатково захищати своїх працівників, виробничі майданчики та інші важливі об'єкти.

Приватна ППО не працює окремо від військової

Попри назву, приватна протиповітряна оборона не є самостійною системою, яка діє за власними правилами. Міноборони наголошує, що такі групи є частиною загальної архітектури ППО України та перебувають під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

Це важливий принцип усієї моделі, адже приватні групи не повинні дублювати військову ППО або діяти незалежно від неї. Їхнє завдання полягає в тому, щоб додати ще один рівень захисту там, де російські дрони регулярно атакують промислові та інфраструктурні об'єкти.

Мілітарі 24 раніше показував, як працює приватна ППО на практиці, зокрема на прикладі компанії CARMINE SKY, яка виконувала завдання із захисту підприємств від російських безпілотників.

Проєкт стартував наприкінці 2025 року

Експериментальний проєкт із залучення бізнесу до протиповітряної оборони Міноборони запустило наприкінці 2025 року. Його поява була пов'язана передусім зі зростанням інтенсивності російських атак безпілотниками по тилових регіонах України.

Перші результати з'явилися вже навесні 2026 року. У квітні Мілітарі 24 писав про першу приватну ППО в Україні, яка почала виконувати завдання на Харківщині та знищувати ворожі безпілотники.

Невдовзі стало зрозуміло, що йдеться не про поодинокий експеримент. Проєкт поступово розширювався, а разом із кількістю учасників збільшувалася і географія його застосування.

Приватна ППО вже стикалася з реактивними "Шахедами"

Одним із найбільш показових епізодів стала перша заявлена поразка реактивного "Шахеда" силами приватної ППО. Мілітарі 24 повідомляв, що такий безпілотник вдалося збити на швидкості понад 400 кілометрів на годину.

Цей випадок показав ще одну особливість проєкту. Приватна ППО поступово виходить за межі завдання із захисту підприємств від повільніших ударних безпілотників, адже виробники дронів постійно змінюють їхні характеристики, а нові модифікації можуть бути швидшими та складнішими для перехоплення.

Паралельно приватні компанії освоюють різні технологічні рішення. Мілітарі 24 раніше писав про дистанційно керовані кулеметні установки, які стали одним із елементів приватної системи захисту об'єктів.

Для підприємств це ще один рівень захисту

Збільшення кількості учасників до 81 компанії свідчить про те, що приватна ППО поступово перетворюється з окремого експерименту на додатковий компонент системи захисту критичної та промислової інфраструктури.

Водночас сам статус уповноваженого підприємства не означає, що кожна з 81 компанії вже має однакові можливості або однакову кількість засобів ППО. Міноборони у своєму повідомленні не уточнює склад та спроможності кожної групи, тому оцінювати їх як єдину за характеристиками систему було б некоректно.

Наразі відомо інше: із 92 підприємств, які подали заявки, 81 уже отримало відповідний статус. А отже, Україна поступово створює багаторівневу модель, у якій захист неба над важливими підприємствами забезпечують не лише штатні військові підрозділи, а й підготовлені групи на самому місці, за єдиними правилами та під координацією Повітряних Сил.