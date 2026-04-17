Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" на швидкості понад 400 кілометрів на годину

У Харківській області група приватної ППО вперше збила реактивний "Шахед", який летів зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину. Це стало новим етапом у розвитку проєкту приватної ППО, який посилює захист критичної інфраструктури.

Ворог дедалі частіше застосовує швидші й складніші для перехоплення реактивні дрони. Саме тому в Україні системно розбудовують багаторівневу протиповітряну оборону, до якої входять і приватні групи ППО. Про збиття реактивного "Шахеда" повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як працює приватна ППО і чому її вважають важливою частиною захисту неба?

Приватна ППО стала одним із елементів системи, яка має швидко нарощувати спроможності захисту без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Такі групи підсилюють оборону критичної інфраструктури та працюють у межах єдиної системи управління Повітряних сил.

Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО,

– повідомив міністр оборони.

Перше збиття реактивного дрона свідчить про вихід на новий рівень складності. Мовиться про загрозу, яку складніше виявити й перехопити через високу швидкість польоту. Наступним кроком Федоров називає масштабування проєкту та його результатів. У Міноборони роблять ставку на те, що це дозволить збивати більше повітряних цілей і швидше реагувати на нові загрози.

