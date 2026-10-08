Україна отримає десятки тисяч дронів-перехоплювачів для збиття реактивних дронів

Німецька компанія Quantum Systems передасть Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, розроблених для знищення російських реактивних безпілотників. Перші тисячі одиниць новітнього озброєння надійдуть у розпорядження українських військових вже невдовзі.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву віцепрезидента Quantum Systems Маттіаса Лена під час пресбрифінгу в Берліні, сторони вже підписали лист про наміри щодо забезпечення цього масштабного пакета допомоги.

Що відомо про передачу перехоплювачів

За словами представника компанії, нові системи спеціально адаптовані для протидії новітнім російським реактивним безпілотникам "Герань-4" та "Герань-5".

Безпілотник SPYS створено в межах спільної діяльності оборонного підприємства Quantum WIY Industries, що об'єднує німецьких фахівців та українського партнера WIY. Під час розробки цієї системи інженери врахували реальний бойовий досвід застосування дрона-перехоплювача STRILA на території України.

Виробничі потужності німецького виробника дозволяють випускати кілька тисяч одиниць SPYS щомісяця за рахунок використання вже створених ліній для збірки STRILA. Перші партії нового обладнання надійдуть українським військовим вже до кінця поточного року.

В оборонній компанії відзначили суттєве зростання ефективності протидії російським реактивним безпілотникам останнім часом.

Спочатку ми спостерігали в Україні спроможність до перехоплення на дуже низькому відсотковому рівні. Потім вона зросла до понад 30%, а останні ночі показали зростання до понад 50%,

– зазначив Маттіас Лен.

Водночас він наголосив, що такий показник є результатом поєднання різних засобів протидії, а не лише застосування дронів-перехоплювачів.

"Але це поєднання різних заходів. Україна також адаптувалася, задіяла різні спроможності, значною мірою використовує свій парк F-16, який здатний перехоплювати реактивні Shahed. І дедалі більше використовує розробки таких компаній, як наша, які в цьому комплексі спроможностей для протидії новій загрозі демонструють дедалі більшу ефективність", – зазначив представник Quantum Systems.

Нагадаємо, що 7 жовтня Росія запустила по Україні 46 реактивних безпілотників. ППО збила рекордні 38 із них.