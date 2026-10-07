Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Атака розпочалася близько 18:00 6 жовтня. Російські війська застосували протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а також крилаті ракети Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр".

Крім того, ворог запустив 130 ударних БпЛА, серед яких були "Шахеди", реактивні дрони, "Гербери" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Загалом російські військові застосували щонайменше 178 повітряних цілей.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 ціль противника. Зокрема, знищено або подавлено:

5 балістичних ракет;

39 крилатих ракет;

117 ударних БпЛА, серед яких 38 реактивних.

Ще щодо 6 крилатих ракет інформація уточнюється. Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 18 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – на 5 локаціях.

Атака станом на 09:00 ще тривала: у повітряному просторі залишалося до десяти ворожих безпілотників.

Нагадаємо, Росія 7 жовтня здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні, внаслідок якої є загиблі, поранені та значні руйнування.

У Кременчуці на Полтавщині загинули щонайменше двоє людей, ще семеро отримали поранення, а російський удар пошкодив цілу групу житлових будинків. У Прилуках на Чернігівщині ракета влучила у п'ятиповерхівку – відомо про двох загиблих і сімох поранених, під завалами ще можуть перебувати люди.

У Києві внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 73 та 66 років, наслідки ударів зафіксували у Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині пошкоджено три виробничо-складські приміщення, вантажівку та причіп, виникли пожежі, які вже локалізували.

В Олександрії на Кіровоградщині росіяни вдарили по підприємству критичної інфраструктури, загинула жінка, ще троє людей постраждали, а з двома наразі немає зв'язку.

У Запоріжжі через наслідки атаки тимчасово обмежили рух Вантовим мостом для вантажівок вагою понад 3,5 тонни. Також після російського обстрілу частина Світловодська залишилася без електропостачання, а рятувальники, медики та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.