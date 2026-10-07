Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО?

Атака началась около 18:00 6 октября. Российские войска применили противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр".

Кроме того, противник запустил 130 ударных БПЛА, среди которых были "Шахеды", реактивные дроны, "Герберы" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Всего российские военные задействовали не менее 178 воздушных целей.

По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 161 цель противника. В частности, уничтожены или подавлены:

5 баллистических ракет;

39 крылатых ракет;

117 ударных БПЛА, в том числе 38 реактивных.

Еще по 6 крылатым ракетам информация уточняется. В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 18 точках, а падение обломков сбитых целей – в 5 точках.

По состоянию на 09:00 атака еще продолжалась: в воздушном пространстве оставалось до десяти вражеских беспилотников.

Напомним, 7 октября Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, в результате которой есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

В Кременчуге в Полтавской области погибли как минимум два человека, еще семеро получили ранения, а российский удар повредил целую группу жилых домов. В Прилуках в Черниговской области ракета попала в пятиэтажный дом – известно о двух погибших и семи раненых, под завалами еще могут находиться люди.

В Киеве в результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 73 и 66 лет, последствия ударов зафиксированы в Дарницком, Подольском и Шевченковском районах. В Киевской области повреждены три производственно-складских помещения, грузовик и прицеп, возникли пожары, которые уже локализованы.

В Александрии Кировоградской области россияне нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры, погибла женщина, еще трое человек пострадали, а с двумя на данный момент нет связи.

В Запорожье из-за последствий атаки временно ограничили движение по Вантовому мосту для грузовиков весом свыше 3,5 тонны. Также после российского обстрела часть Светловодска осталась без электроснабжения, а спасатели, медики и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.