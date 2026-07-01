Аномальна спека перетворює радянські Т-72 на гігантські "печі", – Reuters

Екстремальні погодні умови створюють серйозні випробування для людей та техніки в різних куточках країни. Високі температури змушують шукати нестандартні рішення для виживання та збереження працездатності.

Як повідомляє видання Reuters, найбільше від температурних рекордів потерпають екіпажі радянських танків Т-72, які через відсутність кондиціонерів під час літньої спеки буквально перетворюються на теплові пастки.

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Чому радянські танки стають пастками для військових?

На відміну від сучасних західних зразків бронетехніки, радянські машини абсолютно не пристосовані до екстремальних літніх температур. Головний сержант танкового батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним "Симпатяга" розповів про реалії служби в таких умовах.

Техніка дуже нагрівається після виконання свого завдання. Температура всередині може стати дуже високою. На відміну від танків Abrams, Challenger та Leopard, поставлених західними партнерами, цей не має кондиціонера,

– зазначив військовий.

Бойові танки Т-72 важать від 41 до 45 тонн, а в умовах літньої спеки їхній сталевий корпус швидко нагрівається. На позиціях у Запорізькій області танкісти змушені охолоджуватися водою просто біля бойових машин. Найближчими днями температура повітря в регіоні, за прогнозами, зросте приблизно до +36 градусів, що ще більше ускладнить службу військових. Попри важкі умови, українські захисники наголошують, що продовжують виконувати бойові завдання.

Незважаючи на суворі погодні умови – палючу спеку зараз, мінусові температури та багнюку взимку – ми все ще тримаємося. Ми продовжуємо боротьбу з російськими військами, не даючи їм просуватися,

– сказав сержант.

Як спека впливає на тил та енергосистему?

В Україні на тлі аномальної спеки різко зросло споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему. За словами гендиректор YASNO Сергій Коваленко, кожні +3 градуси у Києві додають близько 100 мегаватів навантаження. Енергосистема працює у напруженому режимі через наслідки обстрілів, ремонти та високе споживання.

30 червня в Україні в низці областей застосовували графіки відключень електроенергії через навантаження на енергосистему. Світло вимикали переважно у вечірній час – з 16:00 до 22:00 в усіх областях України. Для промисловості та бізнесу в цей період також діяли обмеження потужності.