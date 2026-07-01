Как сообщает агентство Reuters, больше всего от температурных рекордов страдают экипажи советских танков Т-72, которые из-за отсутствия кондиционеров во время летней жары буквально превращаются в тепловые ловушки.

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Почему советские танки становятся ловушками для военных?

В отличие от современных западных образцов бронетехники, советские машины совершенно не приспособлены к экстремальным летним температурам. Главный сержант танкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады с позывным "Симпатяга" рассказал о реалиях службы в таких условиях.

Техника сильно нагревается после выполнения задания. Температура внутри может стать очень высокой. В отличие от танков Abrams, Challenger и Leopard, поставленных западными партнерами, у этого нет кондиционера,

– отметил военный.

Боевые танки Т-72 весят от 41 до 45 тонн, а в условиях летней жары их стальной корпус быстро нагревается. На позициях в Запорожской области танкисты вынуждены охлаждаться водой прямо у боевых машин. В ближайшие дни температура воздуха в регионе, по прогнозам, поднимется примерно до +36 градусов, что еще больше усложнит службу военных. Несмотря на тяжелые условия, украинские защитники подчеркивают, что продолжают выполнять боевые задачи.

Несмотря на суровые погодные условия – палящую жару сейчас, минусовые температуры и грязь зимой – мы все еще держимся. Мы продолжаем борьбу с российскими войсками, не давая им продвигаться,

– сказал сержант.

Как жара влияет на тыл и энергосистему?

В Украине на фоне аномальной жары резко выросло потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, каждые +3 градуса в Киеве добавляют около 100 мегаватт нагрузки. Энергосистема работает в напряженном режиме из-за последствий обстрелов, ремонтов и высокого потребления.

30 июня в Украине в ряде областей применялись графики отключений электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему. Свет отключали преимущественно в вечернее время – с 16:00 до 22:00 во всех областях Украины. Для промышленности и бизнеса в этот период также действовали ограничения мощности.