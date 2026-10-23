Швидкість до 800 кілометрів на годину: експерти вказали на загрозу російської ракети "Філін"

Російські війська з кінця літа 2026 року застосовують нову крилату ракету "Філін" із дальністю до 1200 кілометрів. Ворожий засіб ураження здатен розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину та літати на наднизьких висотах.

Експерти Defense Express вважають, що "Філін", найімовірніше, є тим самим реактивним дроном.

Чим небезпечна нова зброя росіян і як можна її знешкодити?

Головна складність у перехопленні такої крилатої ракети – її висока швидкість. Вона здатна летіти швидше за реактивні дрони "Герань-4" і ракети "Бандероль", максимальна швидкість яких сягає 650 кілометрів на годину.

Тому засобу перехоплення потрібно розвивати ще більшу швидкість, щоб наздогнати ціль і знищити її. Серед розробок, які також згадували в цьому контексті, – безпілотник Ту-300 "Коршун" конструкторського бюро "Туполєв".

Водночас для боротьби з такими ракетами можна й надалі застосовувати зенітні ракети, зокрема ті, що запускаються із переносних зенітно-ракетних комплексів.

Вони рухаються на надзвуковій швидкості та призначені, зокрема, для ураження винищувачів. Ще одним варіантом є сучасні артилерійські комплекси протиповітряної оборони Skyranger і Skynex.

Однак їхнє застосування буде ефективним за умови, що ціль перебуватиме на висоті не більш як 4 кілометри. Крім того, потенційно перехоплювати такі ракети зможуть і реактивні дрони, якщо їхньої швидкості вистачатиме для наздоганяння цілі.

Технічне оснащення та компонентна база

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions, розробником цієї ракети є АТ НВО "Молнія".

Довжина корпусу зброї становить 3,5 метра з розмахом крил 3 метри, а сам фюзеляж виготовлено з композитних матеріалів – вуглепластику та склопластику.

Запуск виробу здійснюється з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача. Заявлений політ може проходити як на наднизьких висотах, так і на висоті до 6 кілометрів.

Розвідники зазначають, що окупанти створили модифікації ракети з бойовими частинами вагою 50 і 100 кілограмів. На ній встановлено двигун R500 від ТОВ "Рейнольдс", який також використовують у виробах С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром".

Для навігації застосовується інерційна система у поєднанні з 16-елементною CRPA-антеною "Комета". Компонентна база ракети подібна до інших ворожих аналогів цього класу, проте частка китайських деталей у ній зросла до 22 одиниць.



С-71К "Ковер" на експозиції виставки в Ель-Аламейні, вересень 2026 року / European Defense Review

Нагадаємо, радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов повідомив, що Росія застосувала проти України нову модифікацію ударного безпілотника "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Цю розробку вперше помітили лише близько місяця тому.