Інтерактивну 3D-модель, складові та електронну компонентну базу нової зброї Головне управління розвідки МО України оприлюднило на порталі War&Sanctions 22 жовтня. За її розробкою стоїть АТ "НПО "Молнія", що входить до російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Створення цього засобу стало продовженням курсу ворожого ВПК на розробку дешевого далекобійного озброєння з реактивною тягою.

Що відомо про характеристики ракети?

Фюзеляж "Філіна" виготовлений із композиційного матеріалу – вугле- та склопластику, його довжина сягає 3,5 метра, а розмах крил – 3 метри. Окремі елементи конструкції противник виготовляє за допомогою 3D-друку.



3D-модель ракети "Філін" / ГУР

Ракета здатна нести бойову частину вагою 50 або 100 кілограмів, а запускають її з наземної пускової установки із застосуванням порохового прискорювача.

У польоті вона може опускатися на наднизькі висоти або підніматися до 6 кілометрів, розвиваючи швидкість до 800 кілометрів на годину.

Тягу ракеті забезпечує двигун R500 від ТОВ "Рейнольдс". Цю ж силову установку розвідники раніше виявляли в інших російських крилатих авіаційних ракетах, зокрема С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром".

Електроніка та іноземні чипи

Бортове обладнання ракети виготовляє ТОВ "ПЛАЗ", яке паралельно задіяне у виробництві дронів "Гарпія". Модулі обох засобів ураження мають уніфіковані рішення, подібне компонування та однакове маркування.

За точне наведення на ціль відповідають китайська інерціальна навігаційна система та 16-канальний блок "Комета". При цьому електронна база бортового обладнання містить 35 американських і 22 китайські деталі, що підтверджує поступове зростання частки компонентів із КНР.

Раніше українська воєнна розвідка докладно викрила підприємства, де агресор виготовляє блоки "Комета", які масово встановлює на ударні засоби для захисту від радіоелектронних перешкод.