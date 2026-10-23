Швидкість до 800 кілометрів на годину: експерти вказали на загрозу російської ракети "Філін"

Експерти Defense Express вважають, що "Філін", скоріше за все, може бути тим самим реактивним дроном.

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Чим небезпечна нова зброя росіян і як можна її знешкодити?

Головна складність у перехопленні такої крилатої ракети – її висока швидкість. Вона здатна летіти швидше за реактивні дрони "Герань-4" і ракети "Бандероль", максимальна швидкість яких сягає 650 кілометрів за годину.

Тому засобу перехоплення потрібно розвивати ще більшу швидкість, щоб наздогнати ціль і знищити її. Серед розробок, які також згадували в цьому контексті, – безпілотник Ту-300 "Коршун" конструкторського бюро "Туполєв".

Водночас для боротьби з такими ракетами можна й надалі застосовувати зенітні ракети, зокрема ті, що запускаються із переносних зенітно-ракетних комплексів.

Вони рухаються на надзвуковій швидкості та призначені, зокрема, для ураження винищувачів. Ще одним варіантом є сучасні артилерійські комплекси протиповітряної оборони Skyranger і Skynex.

Однак їхнє застосування буде ефективним за умови, що ціль перебуватиме на висоті не більш як 4 кілометри. Крім того, потенційно перехоплювати такі ракети зможуть і реактивні дрони, якщо їхньої швидкості вистачатиме для наздоганяння цілі.

Технічне оснащення та компонентна база

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions, розробником цієї ракети є АО НПО "Молния".

"Довжина корпусу зброї становить 3,5 метра при розмаху крил 3 метри, а сам фюзеляж виготовлено з композитних матеріалів – вуглепластику та склопластику.

Запуск виробу здійснюється з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача. Заявлений потік може проходити як на наднизьких висотах, так і на висоті до 6 метрів.

Розвідники зазначають, що окупанти створили модифікації ракети з бойовими частинами вагою 50 і 100 кілограмів. На ній встановлено двигун R500 від ТОВ "Рейнольдс", який також використовують у виробах С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром".

Для навігації застосовується інерціальна система у поєднанні з 16-елементною CRPA-антеною "Комета". Компонентна база ракети подібна до інших ворожих аналогів цього класу, проте частка китайських деталей у ній зросла до 22 одиниць.

С-71К "Ковер" на експозиції виставки в Ель-Аламейні, вересень 2026 року / European Defense Review

Нагадаємо, радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов повідомив, що Росія застосувала проти України нову модифікацію ударного безпілотника "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Цю розробку вперше помітили лише близько місяця тому.