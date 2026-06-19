Вперше претендують на великий контракт: в Європі всерйоз зацікавились українськими ракетами

Німеччина звернулась до Ізраїлю та України, щоб придбати крилаті ракети великої дальності, необхідні для стримування Росії. Серед зброї яка зацікавила Берлін – ракета "Фламінго".

Про це повідомляє Politico з посиланням на документи Міністерства оборони країни.

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Що відомо про наміри Німеччини?

Дональд Трамп вирішив не розгортати в Німеччині підрозділ військ, оснащений крилатими ракетами великої дальності Tomahawk. Після цього Берлін почав шукати для себе інші варіанти купівлі ракет.

Управління озброєнь у Міністерстві оборони Німеччини, за словами представників промисловості та уряду, зацікавлене в продукції невеликих оборонних компаній, таких як українська Fire Point та ізраїльська Covenant. З однією з двох фірм, які розглядають, планують укласти великий європейський оборонний контракт.

Країна зацікавлена в купівлі дешевих, швидких крилатих ракет, здатних поставити під загрозу російські військові цілі. У документах йдеться про те, що Німеччина має чотириетапний план оновлення озброєнь:

придбання американської пускової установки Typhon (з 2029 року);

закупівля недорогих крилатих ракет (з 2027 року);

розробка високопродуктивної крилатої ракети разом із Британією (2032);

гіперзвуковий плануючий апарат, також із Британією (2035).

Диверсифікований арсенал крилатих ракет стане серйозною зміною стратегії для Німеччини. Берлін покладався на Вашингтон, у забезпеченні далекобійної зброї, необхідної для стримування Москви.

Що відомо про домовленості Німеччини та США?

У 2024 році, під час саміту НАТО, Джо Байден та Олаф Шольц домовились, що США розгорнуть далекобійні ракети в Німеччині з 2026 року. Ідея полягала в тому, щоб дати Європі час для розробки власної ракетної програми великої дальності.

Проте Дональд Трамп скасував це рішення після критики війни в Ірані з боку Фрідріха Мерца. У липні 2025 Берлін намагався придбати Tomahawk. Проте Вашингтон не продаватиме їх з середини 2026 року, через те, що війна США проти Ірану виснажила американські запаси.

За оцінками The Washington Post, 850 ракет були випущені в перші тижні конфлікту, що становить близько чверті арсеналу США. Натомість цього року буде виготовлено лише 110. Це змушує Німеччину полювати за альтернативами в Ізраїлі та Україні.

Чому Німеччина зацікавлена у придбанні "Фламінго"?

Україна є одним з двох джерел недорогих варіантів ракет, які розглядає Берлін. В документах йдеться про дві, пов'язані з Україною, недорогі системи. Перша ракета "Фламінго" компанії Fire Point. Друга – ракета з безпілотником середньої дальності Bars неназваної української компанії.

Обидві системи розглядають як частину експериментального дослідження, яке може призвести до виробничого контракту, якщо зброя виявиться придатною. Крилата ракета FP-5 "Фламінго" має дальність дії 3000 кілометрів, 1-тонну боєголовку і вже показала свою ефективність під час ударів по Росії. Повідомляється, що ракета Bars також використовувалась в останніх українських атаках.

Війна в Україні показала, що ураження стратегічних цілей глибоко в тилу ворога стало незамінним для надійного стримування. Економічні системи можуть перевантажити протиповітряну оборону противника масовими атаками, отже, мають високу оперативну цінність,

– сказав представник Міноборони Німеччини.

Diehl Defence, німецький виробник системи протиповітряної оборони IRIS-T, веде переговори з Fire Point про спільне виробництво "Фламінго" в Німеччині. Для обох сторін це взаємовигідна співпраця. Україна приносить системи, перевірені війною проти Росії, а Німеччина може допомогти з виробництвом, сертифікацією та закупівлями для Бундесверу.

Українські ракети коштують близько 500 000 доларів. Це в 5 разів дешевше за Tomahawk, що робить їх кращими для війни на виснаження, пише Politico. Fire Point відхилив запит видавництва на коментар.

Проте наразі ще є перешкоди. У планувальних документах сказано про експортні обмеження навколо "Фламінго". Система повинна буде усунути юридичні та політичні бар'єри, перш ніж вона зможе стати частиною німецьких закупівель.