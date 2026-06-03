В Україну щодня постачають ракети PAC-2 та PAC-3 для Patriot, – Рютте

Україна, попри все, поки що кожен день отримує ракети до ЗРК Patriot. Мова про PAC-2 і PAC-3.

Відповідну заяву зробив Марк Рютте на брифінгу, передає 24 Канал. Нагадаємо, генсек НАТО та інші представники Північноатлантичної ради Альянсу перебувають у Києві.

Які ракети ППО отримує Україна і від кого?

За словами генсека НАТО, "потік ракет продовжується" і це хороша новина. Він також сказав, що кошти на це є. Союзники готові і надалі робити внески за програмою PURL.

Також Рютте висловився про те, як впливають війни у світі, зокрема на Близькому Сході, на запаси ППО у світі.

"Звичайно, завжди є ризики, що інтенсивні військові операції вплинуть на наявні запаси. Але зараз на PURL вони не впливають. Можливо, у майбутньому, але не зараз", – сказав він.

Наразі ракети PAC-2 і PAC-3 – основні для ЗРК Patriot.

Погодьмося, що перехоплювачі PAC-2 і PAC-3 – це ключові речі. І звичайно, ви хочете, щоб їх було більше, ніж є. Хороші новини в тому, що постачання цих ключових перехоплювачів продовжується зі США до України кожного дня і кожного тижня,

– розповів Рютте.

Партнери України роблять все для того, щоби виробництво нарощувалося.