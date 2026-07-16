Сам слідуватиме за бійцем: в Україні запустили серійне виробництво робота Nurse TB20

Українська компанія Ratel Robotics розпочала серійне виробництво оновлених гусеничних наземних роботизованих комплексів Nurse TB20. Вони мають перебрати частину важкої роботи піхоти — перевозити спорядження, воду, їжу та додаткові боєприпаси під час ротацій.

Про запуск виробництва повідомив виконавчий директор Ratel Robotics Тарас Остапчук, передає "Оборонка". Оновлена платформа може перевозити близько 200 кілограмів вантажу та використовує три незалежні види зв’язку.

Робот має розвантажити піхоту

Nurse TB20 створений насамперед як наземний робот-логіст. Він може супроводжувати військових і перевозити вантажі, які бійцям інакше довелося б нести самостійно або транспортувати на ручних візках.

За словами Остапчука, компанія бачить у таких платформах практичну роботизацію війни, яка має зменшити фізичне навантаження на людей.

"Запускаємо серійне виробництво гусеничних роботів для підтримки піхоти. Так, це гусянка, яка може везти 200 кілограмів з трьома незалежними видами зв’язку. У моїй голові це буде саме роботизація війни, про яку кажуть усі навколо", – розповів керівник Ratel Robotics.

Він пояснив, що робот має замінити імпровізовані візки, які військові використовують для транспортування майна.

Може везти до 200 кілограмів: в Україні серійно вироблятимуть нового наземного робота. Фото Ratel Robotics

"Я б дуже хотів, щоб цей робот замінив "кравчучки" на ротації та дав змогу брати із собою додатковий боєкомплект, воду та їжу", – додав Остапчук.

Nurse TB20 тестують у режимі Follow Me

Однією з головних особливостей оновленого комплексу має стати функція Follow Me. Вона дозволятиме платформі автоматично рухатися за військовим без постійного ручного керування.

Ratel Robotics уже розпочала випробування прототипу цієї системи. Розробники прагнуть зробити так, щоб боєць витрачав мінімум уваги на контроль робота і міг зосередитися на маршруті та обстановці навколо.

"Ми почали тестування прототипу Follow Me і намагаємося зробити рішення, де робот автоматично слідуватиме за солдатом з мінімальною увагою солдата до робота", – зазначив Остапчук.

Попередню версію Nurse TB компанія представила у квітні 2026 року. Тоді розробники також повідомляли про використання камери та алгоритму захоплення цілі, завдяки яким робот може розпізнати бійця і рухатися за ним.

Що відомо про платформу

Nurse TB20 використовує гусеничний рушій, який має забезпечити кращу прохідність на складному ґрунті. За словами керівника Ratel Robotics, гумові гусениці для комплексу закуповують в Україні.

У попередній конфігурації Nurse TB мав три змінні акумулятори. Заявлена дальність руху з вантажем становила щонайменше 10 кілометрів, а максимальна швидкість — до 6 кілометрів на годину. Платформа могла працювати через кілька каналів керування, зокрема із застосуванням ретранслятора.

Серійний запуск оновленої моделі показує, що українські виробники переходять від окремих експериментальних роботів до платформ, розрахованих на регулярну роботу в підрозділах. У випадку Nurse TB20 головним завданням є не заміна військового в бою, а зменшення навантаження на піхоту під час щоденної логістики.