О запуске производства сообщил исполнительный директор Ratel Robotics Тарас Остапчук, передает "Оборонка". Обновленная платформа способна перевозить около 200 килограммов груза и использует три независимых вида связи.

Робот призван разгрузить пехоту

Nurse TB20 создан в первую очередь как наземный робот-логист. Он может сопровождать военных и перевозить грузы, которые бойцам иначе пришлось бы нести самостоятельно или транспортировать на ручных тележках.

По словам Остапчука, компания видит в таких платформах практическую роботизацию войны, которая должна снизить физическую нагрузку на людей.

"Запускаем серийное производство гусеничных роботов для поддержки пехоты. Да, это гусеничный робот, который может везти 200 килограммов и оснащен тремя независимыми видами связи. В моем представлении это и будет та самая роботизация войны, о которой говорят все вокруг", – рассказал руководитель Ratel Robotics.

Он пояснил, почему робот должен заменить импровизированные тележки, которые военные используют для транспортировки имущества.

Может перевозить до 200 килограммов: в Украине начнут серийно производить нового наземного робота. Фото Ratel Robotics

"Я бы очень хотел, чтобы этот робот заменил "кравчучки" на ротации и позволил брать с собой дополнительный боекомплект, воду и еду", – добавил Остапчук.

Nurse TB20 тестируют в режиме Follow Me

Одной из главных особенностей обновленного комплекса должна стать функция Follow Me. Она позволит платформе автоматически следовать за военнослужащим без постоянного ручного управления.

Ratel Robotics уже приступила к испытаниям прототипа этой системы. Разработчики стремятся к тому, чтобы боец тратил минимум внимания на управление роботом и мог сосредоточиться на маршруте и обстановке вокруг.

"Мы начали тестирование прототипа Follow Me и пытаемся создать решение, при котором робот будет автоматически следовать за солдатом, требуя от него минимального внимания к роботу", – отметил Остапчук.

Предыдущую версию Nurse TB компания представила в апреле 2026 года. Тогда разработчики также сообщали об использовании камеры и алгоритма захвата цели, благодаря которым робот может распознать бойца и двигаться за ним.

Что известно о платформе

Nurse TB20 использует гусеничный привод, который должен обеспечить лучшую проходимость по сложному грунту. По словам руководителя Ratel Robotics, резиновые гусеницы для комплекса закупают в Украине.

В предыдущей конфигурации Nurse TB имел три сменных аккумулятора. Заявленная дальность движения с грузом составляла не менее 10 километров, а максимальная скорость – до 6 километров в час. Платформа могла работать через несколько каналов управления, в том числе с использованием ретранслятора.

Серийный запуск обновленной модели показывает, что украинские производители переходят от отдельных экспериментальных роботов к платформам, рассчитанным на регулярную работу в подразделениях. В случае с Nurse TB20 главной задачей является не замена военнослужащего в бою, а снижение нагрузки на пехоту при выполнении повседневных логистических задач.