О недавних результатах применения НРК сообщил Минист обороны Украины Михаил Федоров.

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Что известно о работе НРК на фронте?

В июне украинские военные выполнили более 16 600 логистических и эвакуационных миссий с привлечением НРК. По данным министра, это на 18,6% больше, чем было в мае.

Михаил Федоров пояснил, что такие комплексы все активнее применяются на самых опасных участках фронта. С их помощью доставляют боеприпасы, продовольствие, а также эвакуируют раненых и выполняют различные логистические задачи.

НРК на фронте снижает риски для военных: смотрите видео

За выполненные миссии подразделения получают "еБаллы", которые через Brave1 Market могут обменять на дроны, НРК, средства РЭБ и другие технологии. Благодаря этой системе мы видим подтвержденные результаты применения роботизированных комплексов и можем быстрее масштабировать эффективные решения,

– добавил глава Минобороны.

Министерство увеличило объемы закупок НРК на 2026 год. По словам Федорова, Агентство оборонных закупок заключило контракты на более чем 22 тысячи комплексов. Их постепенно передают на передовую, а до конца года планируют закупить еще значительно больше.

Напомним, Минобороны допустило к эксплуатации в армии наземный роботизированный комплекс Tanchik Droid 12.7. Он предназначен для разведки, наблюдения и поражения живой силы, а также небронированной и легкобронированной техники противника.