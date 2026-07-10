Про нещодавні результати застосування НРК повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.

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Що відомо про роботу НРК на фронті?

У червні українські військові виконали понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій із залученням НРК. За даними міністра, це на 18,6% більше, ніж було у травні.

Михайло Федоров пояснив, що такі комплекси дедалі активніше застосовують на найнебезпечніших ділянках фронту. Ними доставляють боєприпаси, харчування, а також евакуюють поранених і виконують різні логістичні завдання.

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За виконані місії підрозділи отримують "єБали", які через Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та інші технології. Завдяки цій системі ми бачимо верифіковані результати застосування роботизованих комплексів і можемо швидше масштабувати ефективні рішення,

– додав очільник Міноборони.

Міністерство збільшило обсяги закупівлі НРК на 2026 рік. За словами Федорова, Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 22 тисячі комплексів. Їх поступово передають на передову, а до кінця року планують закупити ще значно більше.

Нагадаємо, Міноборони допустило до експлуатації у війську наземний роботизований комплекс Tanchik Droid 12.7. Він призначений для розвідки, спостереження та ураження живої сили, а також неброньованої і легкоброньованої техніки противника.