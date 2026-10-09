Реактивні "Герані" стали швидшими: Німеччина фінансує перехоплювачі для України

Німецький виробник військових безпілотників Quantum Systems спільно з українською компанією WIY розробив дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з російськими ударними БпЛА типу "Герань". За словами співкерівника Quantum Systems Флоріана Зайбеля, нова система здатна перехоплювати навіть реактивні модифікації російських дронів. Уряд Німеччини фінансує серійне виробництво перехоплювачів в Україн

Про це повідомляє Business Insider.

Чому реактивні “Герані” складніше збивати?

Росія дедалі активніше використовує ударні безпілотники з реактивними двигунами, які розвивають значно більшу швидкість, ніж попередні моделі з поршневими двигунами. Це ускладнює їх перехоплення та змушує Україну й західних партнерів розробляти швидші засоби протидії.

"Герань-5" — найновіший та найшвидший російський реактивний безпілотник / Скриншот Wild Hornets із соцмережі X

За даними Business Insider, у серпні Росія запустила по Україні 2800 реактивних дронів, тоді як у червні їх було 350. Президент Володимир Зеленський 26 вересня заявив, що упродовж місяця Україна збила 55% таких безпілотників. Для порівняння, показник перехоплення дронів із гвинтовими двигунами, за даними української влади, регулярно перевищував 90%.

Співкерівник Quantum Systems Флоріан Зайбель наголосив, що масштаб російських атак може й надалі зростати. За його словами, Україні потрібно готуватися до ситуації, коли доведеться перехоплювати десятки або навіть сотні тисяч таких безпілотників.

Які перехоплювачі розробляють в Україні та Європі?

Українські виробники, які спочатку створювали перехоплювачі для повільніших дронів, тепер адаптують свої розробки до нових загроз. Деякі системи вже показали результати в бойових умовах.

Зокрема, Business Insider згадує українські перехоплювачі Sting S від Wild Hornets та P1-SUN JetKiller від SkyFall, які вже знищували цілі. Компанія BlueBird Tech також розробляє реактивний дрон-перехоплювач.

Перехоплювач P1-SUN JetKiller /Фото SkyFall

До розробки нових засобів протидії долучаються й західні виробники. Французький стартап Alta Ares створив перехоплювач, здатний уражати реактивні безпілотники. Литовська Granta Autonomy розглядає створення реактивної версії свого перехоплювача, чеська LPP Holding працює над підвищенням швидкості власної системи, а німецька Tytan Technologies розробляє реактивний перехоплювач для ураження цілей на більших відстанях і з вищою швидкістю.

Водночас у Quantum Systems вважають, що європейський ринок військових безпілотників чекає на масштабну перебудову. За оцінкою Зайбеля, попри велику кількість стартапів, підтриманих венчурним капіталом, лише кілька компаній зможуть налагодити виробництво в обсягах, необхідних для сучасної війни.

Як Україна та Росія вдосконалюють свої дрони?

Україна шукає нові способи протидії російським реактивним “Шахедам”. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для посилення ППО розвивають чотири напрямки озброєння. Водночас висока швидкість таких безпілотників залишається серйозним викликом для української протиповітряної оборони.

Росія також розробляє нові засоби перехоплення повітряних цілей. Зокрема, росіяни випробовують новий реактивний зенітний дрон "Росчерк" і створюють перехоплювач "Гадюка", максимальна швидкість якого, за заявленими характеристиками, може сягати 800 кілометрів на годину.