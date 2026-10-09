Об этом сообщает Business Insider.

Почему реактивные "Герани" сложнее сбивать?

Россия все активнее использует ударные беспилотники с реактивными двигателями, которые развивают значительно большую скорость, чем предыдущие модели с поршневыми двигателями. Это затрудняет их перехват и вынуждает Украину и западных партнеров разрабатывать более быстрые средства противодействия.

"Герань-5" – новейший и самый быстрый российский реактивный беспилотник / Скриншот Wild Hornets из соцсети X

По данным Business Insider, в августе Россия запустила по Украине 2800 реактивных дронов, тогда как в июне их было 350. Президент Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что за месяц Украина сбила 55% таких беспилотников. Для сравнения: показатель перехвата дронов с винтовыми двигателями, по данным украинских властей, регулярно превышал 90%.

Соруководитель Quantum Systems Флориан Зайбель подчеркнул, что масштаб российских атак может и дальше расти. По его словам, Украине нужно готовиться к ситуации, когда придется перехватывать десятки или даже сотни тысяч таких беспилотников.

Какие перехватчики разрабатывают в Украине и Европе?

Украинские производители, которые изначально создавали перехватчики для более медленных дронов, теперь адаптируют свои разработки к новым угрозам. Некоторые системы уже показали результаты в боевых условиях.

В частности, Business Insider упоминает украинские перехватчики Sting S от Wild Hornets и P1-SUN JetKiller от SkyFall, которые уже уничтожали цели. Компания BlueBird Tech также разрабатывает реактивный дрон-перехватчик.

Перехватчик P1-SUN JetKiller /Фото SkyFall

К разработке новых средств противодействия присоединяются и западные производители. Французский стартап Alta Ares создал перехватчик, способный поражать реактивные беспилотники. Литовская Granta Autonomy рассматривает возможность создания реактивной версии своего перехватчика, чешская LPP Holding работает над повышением скорости собственной системы, а немецкая Tytan Technologies разрабатывает реактивный перехватчик для поражения целей на больших расстояниях и с более высокой скоростью.

В то же время в Quantum Systems считают, что европейский рынок военных беспилотников ожидает масштабная перестройка. По оценке Зайбеля, несмотря на большое количество стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом, лишь несколько компаний смогут наладить производство в объемах, необходимых для современной войны.

Как Украина и Россия совершенствуют свои дроны?

Украина ищет новые способы противодействия российским реактивным "Шахедам". Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для усиления ПВО развивают четыре направления вооружения. В то же время высокая скорость таких беспилотников остается серьезным вызовом для украинской противовоздушной обороны.

Россия также разрабатывает новые средства перехвата воздушных целей. В частности, россияне испытывают новый реактивный зенитный дрон "Росчерк" и создают перехватчик "Гадюка", максимальная скорость которого, по заявленным характеристикам, может достигать 800 километров в час.