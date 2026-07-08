Вперше реактивний перехоплювач Griffen збив російського "Шахеда": захопливе відео

Реактивний перехоплювач вперше в Україні знищив "Шахеда" у бойових умовах. Йдеться про Griffen компанії Firebolt Engineering.

Він створює новий клас швидких та економічно ефективних перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомила Firebolt Engineering, британсько-українська компанія у сфері оборонних технологій, передає 24 Канал.

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Що відомо про реактивний перехоплювач Griffen?

У Повітряному командуванні "Південь" зазначили, що у протидії безпілотникам типу Shahed швидкість і час реакції мають вирішальне значення.

Кожна секунда має значення. Реактивний перехоплювач дає кращий результат, ніж пропелерні аналоги. Зараз для України головне – масштаб: більше перехоплювачів, швидше виробництво та інтеграція в єдину систему протиповітряної оборони,

– наголосили там.

Безпілотники класу Shahed уже тривалий час створюють значне навантаження на українську систему протиповітряної оборони, і уражають критичну інфраструктуру та цивільне населення.

Додатковим викликом стала поява реактивних модифікацій Shahed/Geran. Нові версії літають більш ніж удвічі швидше за попередні моделі, швидкість яких становила приблизно 180 – 200 кілометрів за годину.

Через це військові мають майже вдвічі менше часу, щоб виявити ціль, ідентифікувати її та ухвалити рішення про перехоплення.

Пропелерним дронам-перехоплювачам дедалі складніше наздоганяти швидкісні цілі, особливо на великих висотах або в умовах активної радіоелектронної боротьби. Водночас використовувати дорогі зенітні ракети проти масових дешевих дронів економічно недоцільно.

Тож так виникла прогалина в сучасній протиповітряній обороні. Але натомість було створено Griffen як відповідь на цей виклик.

Збиття "Шахеда" реактивним Griffen: дивіться відео

Довідково. Griffen – реактивний безпілотний перехоплювач із фіксованим крилом. Він розвиває швидкість понад 350 кілометрів за годину, працює на висоті понад 7 500 метрів і має дальність польоту до 120 кілометрів.

Ця платформа створює нову категорію засобів протидії безпілотникам – реактивний перехоплювач, який поєднує високу швидкість із нижчою вартістю застосування порівняно з ракетними засобами.

Griffen займає проміжне місце між пропелерними дронами-перехоплювачами та традиційними зенітними ракетними комплексами.

Поле бою в Україні пришвидшує розвиток протиповітряної оборони. Griffen створювали, щоб розв'язати конкретну проблему — забезпечити швидкий, масштабований і доступний спосіб боротьби із загрозами класу Shahed без використання дорогих ракет. Перше підтверджене бойове перехоплення стало важливим доказом ефективності як самої платформи, так і британсько-української моделі співпраці,

– зазначив речник Firebolt Engineering.

Які плани у Firebolt Engineering?

Після успішного бойового застосування Firebolt Engineering розпочали збільшення виробництва Griffen, розширюють постачання силових установок, і працюють над посиленням сервісної підтримки та можливості інтеграції.

Першочерговим завданням компанії є швидке забезпечення потреб України даним засобом.

Водночас у Firebolt вважають, що Griffen буде актуальним і для країн НАТО та інших партнерів, які шукають доступний спосіб захисту від комбінованих атак дронів і безпілотників нового покоління.

Наступним етапом розвитку Griffen буде інтеграція у багаторівневі системи протиповітряної оборони та розширення автономних можливостей платформи.

Паралельно компанія розробляє реактивну безпілотну систему середньої дальності для ударних місій.

Зверніть увагу! Firebolt Engineering – це результат партнерства між українською компанією "Технарі", яка спеціалізується на рішеннях для протиповітряної оборони, та британською інвестиційною платформою Grenadyr, що допомагає розвивати й масштабувати перевірені в бойових умовах оборонні технології.



Firebolt також співпрацює з британським виробником турбореактивних двигунів, забезпечуючи надійне постачання силових установок для Griffen і майбутніх реактивних платформ.

Griffen показує, яких результатів можна досягти, коли український бойовий досвід поєднується з капіталом, інженерною експертизою та виробничими можливостями партнерів. Наше завдання – допомогти таким технологіям якомога швидше пройти шлях від успішного бойового застосування до серійного виробництва,

– зазначив партнер Grenadyr.

Більше про Firebolt Engineering та Grenadyr

Firebolt Engineering – британсько-українська компанія у сфері оборонних технологій, яка розробляє та виготовляє реактивні безпілотні системи.

Її перший продукт – саме Griffen.

Компанія співпрацює із партнерами у Великій Британії та Україні, щоб прискорити розробку, виробництво та впровадження нових оборонних технологій.

А Grenadyr – це британська інвестиційна та венчурна платформа у сфері оборонних технологій, яка підтримує розвиток і масштабування перевірених у бойових умовах рішень з України та країн-партнерів.

Компанія надає підтримку оборонним стартапам із фінансуванням, стратегічним управлінням, розвитком партнерств і виходом на міжнародні ринки. Проєкт Griffen є прикладом такої моделі співпраці.

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