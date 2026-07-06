Про це розповів президент Зеленський в інтерв'ю для FT.

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Як Україна змінила хід війни?

Зеленський зауважив, що здатність України виробляти та розгортати далекобійні безпілотники трансформувала конфлікт.

Такий крок дозволив Києву завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах все глибше всередині Росії, притупляючи військову машину Москви.

Але Зеленський визначив одну критичну вразливість, яка ще може визначити результат війни. І це – протиповітряна оборона.

Залишається лише одна невідома. На жаль, це антибалістична оборона. Це головна слабкість (України – 24 Канал) у цьому рівнянні,

– зазначив президент.

Він також зауважив, що вирішальна фаза війни Росії проти України змістилася з суші та моря на повітря. За його словами, "битва в небі" визначить результат конфлікту.

"Сьогодні я вважаю, що перемога в цій війні належить тому, хто розумніший. Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші, і якщо ви позбавите його панування на морі – як ми зробили з нашими військово-морськими безпілотниками, відігнавши російський флот – тоді наступним полем бою стане небо", – сказав Зеленський.

У цій боротьбі набагато менше важливо, чия територія більша, адже Росія має перевагу у географії та людських ресурсах.

Ми перейшли у повітряний домен. А в повітрі ми вже конкурентні,

– заявив президент України.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня вперше спалахнув найбільший НПЗ у Росії. Дрони дісталися аж до Омська, а це за понад 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Подолати таку відстань зміг модернізований український ударний безпілотник FP-1.