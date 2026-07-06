Про це президент України заявив у відеозверненні 6 липня.

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Зеленський звернувся до партнерів

Проблеми зі збиття балістики, зі слів Зеленського, пов'язані лише із дефіцитом засобів для захисту від неї. Тому Україна обговорює з партнерами потребу в отриманні ракет для систем протиповітряної оборони, а також можливості розширення їх виробництва.

Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджене, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору,

– сказав президент.

Глава держави зазначив, що Україна вже довела свою спроможність виробляти зброю для захисту від атак. Зокрема, якби США надали ліцензії на виробництво Patriot, українські підприємства могли б забезпечити захист не лише України, а й партнерів.

Наразі питання передачі ракет – перший пріоритет, додав президент.

І це останній аргумент Росії, чим і як затягувати цю війну. Саме на балістику Росія робить ставку, і ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики,

– резюмував він.

Що передувало?

Нагадаємо, 6 липня під час масованої атаки Росії по Україні не було збито чи подавлено жодної балістичної та протикорабельної ракети. Натомість зафіксовано влучання 29 балістичних цілей і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях

Згодом стало відомо, що в Україні зараз немає ракет для перехоплення балістики. Ба більше, дефіцит ракет-перехоплювачів PAC-3 відчуває увесь світ через події на Близькому Сході, пояснив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.