Про це повідомив Володимир Зеленський.
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Що Зеленський розповів про удар Росії по Вишневому?
За словами президента, у Вишневому наразі ситуація важка. Зеленський повідомив, що весь ранок був на зв'язку із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, який доповідав про рятувальні операції, розбори завалів та гасіння пожеж.
Я очікую від Служби безпеки України та розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому,
– заявив Зеленський.
Зеленський повідомив, що також обговорив ситуацію з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. За його словами, Кабінет Міністрів виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді Вишневого, оскільки масштаб руйнувань перевищує можливості місцевої влади.
Президент також подякував керівникам громад, українському бізнесу, громадським лідерам і міжнародним партнерам, які допомагають постраждалим та підтримують людей після російських ударів.