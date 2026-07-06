На жаль, внаслідок масованої російської атаки загинуло 6 людей. Речниця управління ДСНС Київщини Вікторія Рубан розповіла 24 Каналу, що наразі тривають роботи з розбирання завалів, працюють піротехнічні відділення.

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Чи можлива повторна детонація?

Станом на 17:30 6 липня відповідні служби перевіряють всі споруди, будинки, обстежують їх на предмет виявлення залишків вибухонебезпечних предметів. Також працюють рятувальні відділення, які розбирають завали, надають допомогу населенню.

Розгорнуто 4 намети, створено штаб, працюють органи місцевої влади. Люди мають можливість прийти, зареєструватися. Всі пожежі, які виникали на 33 локаціях, – ліквідували. Ризику повторної детонації немає,

– повідомила речниця управління ДСНС Київщини.

На жаль, чимало будинків зруйновано, тому зараз важко сказати, чи можуть люди, які виїхали з Вишневого, повертатися додому. Наразі спеціальна комісія обстежує кожен будинок і за цими результатами місцевим нададуть рекомендації щодо повернення, проживання чи відновлення будинку.

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"Це була дуже важка ніч для всієї країни й особливо для Київщини. Багато будинків зруйновано, багато постраждало. Чимало людей залишилися без житла…", – наголосила Вікторія Рубан.

Важливо! Внаслідок російської атаки по Вишневому поранено 26 людей. Евакуацію оголосили через загрозу повторної детонації. Загалом з міста евакуювали 600 людей. Понад 100 з них перебували в укритті, яке опинилося в епіцентрі вибуху.

Усім пораненим уже надали допомогу, вони перебувають під контролем медичних працівників. Наразі важко прогнозувати скільки ще часу знадобиться рятувальникам. Попри це, сил і засобів достатньо, адже у Вишневому працює зведений загін з декількох областей України.