К сожалению, в результате массированной российской атаки погибли 6 человек. Пресс-секретарь управления ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила 24 Каналу, что в настоящее время ведутся работы по разборке завалов, работают пиротехнические подразделения.

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Возможна ли повторная детонация?

По состоянию на 17:30 6 июля соответствующие службы проверяют все сооружения и дома, обследуют их на предмет обнаружения остатков взрывоопасных предметов. Также работают спасательные подразделения, которые расчищают завалы и оказывают помощь населению.

Развернуты 4 палатки, создан штаб, работают органы местной власти. Люди имеют возможность прийти и зарегистрироваться. Все пожары, возникшие в 33 местах, ликвидированы. Риска повторной детонации нет,

– сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС Киевской области.

К сожалению, немало домов разрушено, поэтому сейчас трудно сказать, смогут ли люди, выехавшие из Вишневого, вернуться домой. В настоящее время специальная комиссия обследует каждый дом, и по результатам этого обследования местным жителям будут даны рекомендации относительно возвращения, проживания или восстановления дома.

Последствия удара по Вишневому: смотрите видео

"Это была очень тяжелая ночь для всей страны и особенно для Киевской области. Многие дома разрушены, многие пострадали. Немало людей остались без жилья…", – подчеркнула Виктория Рубан.

Важно! В результате российской атаки по Вишневому ранены 26 человек. Эвакуацию объявили из-за угрозы повторной детонации. Всего из города эвакуировали 600 человек. Более 100 из них находились в укрытии, которое оказалось в эпицентре взрыва.

Всем раненым уже оказана помощь, они находятся под наблюдением медицинских работников. На данный момент трудно прогнозировать, сколько еще времени понадобится спасателям. Несмотря на это, сил и средств достаточно, ведь в Вишневом работает сводный отряд из нескольких областей Украины.