Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Що "Флеш" розповів про ракети для ППО?

За словами Бескрестнова, Україна наразі не має ракет для перехоплення балістичних цілей, а дефіцит такої зброї відчувається не тільки в Україні.

Через це Київ звертається до країн-партнерів із проханням тимчасово надати боєприпаси для захисту неба та протидії російським балістичним ракетам.

Це не тільки наша проблема, тому що зараз відчувається дефіцит ракет-перехоплювачів PAC-3 в усьому світі через події на Близькому Сході,

– заявив "Флеш".

Водночас він зазначив, що багато країн не готові передавати Україні свої запаси ракет до Patriot через нестабільну безпекову ситуацію.

"Флеш" додав, що союзники побоюються можливої агресії Росії проти Польщі та країн Балтії, тому прагнуть зберегти власні резерви, адже ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація далі.

Що відомо про атаку Росії у ніч на 6 липня?

У ніч проти 6 липня Росія здійснила масований обстріл Києва. Окупанти били по місту ракетами й дронами. Внаслідок ворожих ударів по житлових будинках багато людей загинуло й поранено.

Упродовж ночі росіяни запустили 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів. За даними військових для атаки ворог використав: 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс", 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 33 крилаті ракети Х-101, 6 крилатих ракет "Калібр" та 351 ударний БпЛА різних типів.

ППО вдалося знешкодити 363 цілі – 37 ракет і 326 безпілотників різних типів. Попередньо, зафіксовано влучання 29 балістичних ракет і 18 ударних БпЛА