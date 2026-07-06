Об этом рассказал президент Зеленский в интервью FT.

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Как Украина изменила ход войны?

Зеленский отметил, что способность Украины производить и развертывать дальнобойные беспилотники изменила характер конфликта.

Такой шаг позволил Киеву наносить удары по военным и энергетическим объектам все глубже внутри России, ослабляя военную машину Москвы.

Но Зеленский определил одну критическую уязвимость, которая еще может определить исход войны. И это – противовоздушная оборона.

Остается лишь одна неизвестная. К сожалению, это противоракетная оборона. Это главная слабость (Украины – 24 Канал) в этом уравнении,

– отметил президент.

Он также отметил, что решающая фаза войны России против Украины сместилась с суши и моря в воздух. По его словам, "битва в небе" определит исход конфликта.

"Сегодня я считаю, что победа в этой войне достанется тому, кто умнее. Если вы остановите врага на поле боя, если вы остановите войну на суше, и если вы лишите его господства на море – как мы сделали с нашими военно-морскими беспилотниками, оттеснив российский флот – тогда следующим полем сражения станет небо", – сказал Зеленский.

В этой борьбе гораздо менее важно, чья территория больше, ведь Россия имеет преимущество в географии и людских ресурсах.

Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны,

– заявил президент Украины.

Напомним, что в ночь на 6 июля впервые вспыхнул крупнейший НПЗ в России. Дроны добрались аж до Омска, а это более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.

Преодолеть такое расстояние смог модернизированный украинский ударный беспилотник FP-1.