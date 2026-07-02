Роботи-гуманоїди можуть з'явитися в ЗСУ за підсумками нового грантового конкурсу

В Україні пройде грантовий конкурс, який визначить можливості створення роботів-гуманоїдів для потреб українського війська. Подібна практика вже давно розвивається у світі.

Подробиці розповів керівник Brave1 Андрій Гриценюк на заході Brave1 Advantage. Про це інформує "Мілітарний".

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Що відомо про намір створення роботів-гуманоїдів?

Передусім така ідея має на меті максимально оптимізувати роботизацію першої лінії бойового зіткнення та зменшити ризики для військових.

Як розповів Гриценко, цей напрям нині відображає актуальні тенденції у світі, що розвиваються, зокрема, у Китаї та США.

На початковому етапі українські розробники зосередяться на створенні простіших платформ, а згодом ці розробки поступово вдосконалюватимуться й отримають складніший функціонал.

Варто зауважити, що в умовах війни, Україна, на відміну від світу, в розробці людиноподібних роботів зосереджується насамперед на оборонних потребах і військових сценаріях застосування.

Очікується, що нові рішення допоможуть українським бійцям ефективніше утримувати позиції й виконувати завдання в умовах бойових дій.

Зауважимо, що над людиноподібними роботами для військових і промислових задач працює американський стартап Foundation Future Industries. Перші випробування технології вже відбулися в Україні. Компанія вважає, що майбутні бойові дії дедалі більше залежатимуть від автономних систем, які можуть частково замінювати людей у найнебезпечніших операціях.

Водночас співзасновник компанії Rovertech Борис Дрожак, розповів 24 Каналу, що розвиток роботизованих систем може поступово зменшити участь людини на полі бою та посилити армію за рахунок нових технологій.

"Якщо ми воюватимемо ще рік, найімовірніше, це вже буде війна роботів. Це цілком можливо", – сказав він.