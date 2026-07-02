Подробности рассказал руководитель Brave1 Андрей Гриценюк на мероприятии Brave1 Advantage. Об этом сообщает " Милитарный".

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Что известно о намерении создать роботов-гуманоидов?

Прежде всего, такая идея направлена на максимальную оптимизацию роботизации первой линии боевого столкновения и снижение рисков для военных.

Как рассказал Гриценко, это направление в настоящее время отражает актуальные тенденции в мире, развивающиеся, в частности, в Китае и США.

На начальном этапе украинские разработчики сосредоточатся на создании более простых платформ, а впоследствии эти разработки будут постепенно совершенствоваться и получат более сложный функционал.

Стоит отметить, что в условиях войны Украина, в отличие от остального мира, при разработке человекоподобных роботов уделяет первоочередное внимание оборонным потребностям и военным сценариям применения.

Ожидается, что новые решения помогут украинским бойцам эффективнее удерживать позиции и выполнять задачи в условиях боевых действий.

Отметим, что над человекоподобными роботами для военных и промышленных задач работает американский стартап Foundation Future Industries. Первые испытания технологии уже прошли в Украине. Компания считает, что будущие боевые действия будут все больше зависеть от автономных систем, которые могут частично заменять людей в самых опасных операциях.

В то же время соучредитель компании Rovertech Борис Дрожак рассказал 24 Каналу, что развитие роботизированных систем может постепенно уменьшить участие человека на поле боя и усилить армию за счет новых технологий.

"Если мы будем воевать еще год, скорее всего, это уже будет война роботов. Это вполне возможно", – сказал он.